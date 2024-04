Cigierre accelera lo sviluppo del nuovo format Smashie

Cigierre vuole sviluppare Smashie, il suo nuovo format di hamburgheria, aprendo 20 punti di vendita, tra centro città e food court dei centri commerciali

Cigierre è una società storica nella ristorazione: nel 2025 compirà 40 anni dalla nascita. Friulana di origine, con sede a Martignacco, Udine, Cigierre controlla marchi come Old Wild West, Pizzikotto, Shi's, American Graffiti. Ai quali si è aggiunto un nuovo format, Smashie: una formula di ristorazione che propone i classici piatti della cucina americana, a partire dall’hamburger realizzato con tecnica smash. Con Smashie Cigierre vuole andare oltre il fast food "per esplorare il concetto di comfort food, offrendo un’esperienza di gusto autentica in un clima conviviale". Nei prossimi due anni il gruppo friulano punta a espanderne la presenza sul territorio nazionale, aprendo 20 punti di vendita, fra centri città e gallerie commerciali. L’obiettivo principale è consolidare Smashie "come punto di riferimento per gli amanti del comfort food americano, offrendo un'esperienza di gusto unica, divertente e responsabile".

“Con Smashie apriamo il nostro primo format di ristorazione quick service, ma senza rinunciare ai punti di forza che sono da sempre la cifra distintiva di Cigierre -commenta Marco Di Giusto, ad di Cigierre- la qualità delle materie prime e l’attenzione al servizio anche attraverso la tecnologia, si uniscono in questi nuovi ristoranti a uno stile fresco e smart. Siamo entusiasti di affrontare la sfida di un concept nuovo ed estremamente attuale, che sappia coniugare esperienza di alto livello, un ambiente spensierato e la giusta dose di innovazione, per soddisfare sempre le esigenze dei clienti”.

Dopo la prima apertura a Catania, Smashie raggiunge anche la Campania per portarvi la ricetta segreta dell’hamburger smash, preparato con una tecnica di cottura che rende la carne più saporita e fragrante. Per completare l’esperienza, il menù comprende anche milkshake preparati al momento, patatine fritte e cheese fries, i wrap e infine i donut, i dolci tipici americani. Smashie utilizza solo carne italiana, olio di arachidi e ingredienti selezionati; tutto preparato al momento.

L'ambiente è informale e accogliente. Anche lo stile di comunicazione veicola questo spirito, giocando con le parole delle canzoni e con il mantra (payoff) Don’t worry be Smashie.

La tecnologia è un altro volano dell’esperienza Smashie, che prevede diverse modalità di ordinazione, tramite totem digitali o alla cassa. Non manca il wifi gratuito, le prese per la ricarica dei cellulari e soprattutto il servizio di free refill per riempire e personalizzare con diversi prodotti la propria bibita secondo i propri gusti.