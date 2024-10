A Old Wild West, marchio storico di Cigierre, si sono affiancati i più recenti Pizzikotto e Smashie, due format studiati anche per il franchising

Cigierre, storica azienda italiana della ristorazione commerciale italiana, specializzata nel casual dining a gestione diretta e in franchising, è una delle presenze di riferimento sul mercato anche per le diverse opportunità che offre agli aspiranti franchisee in Italia e all’estero. Ospite immancabile del Salone Franchising Milano (quest'anno era presente con stand dedicati anche a Pizzikotto e Smashie, le novità più recenti), Cigierre ha aperto da poche settimane il primo ristorante Pizzikotto in Francia: “L’inaugurazione del primo Pizzikotto Oltralpe ci riempie di orgoglio e di entusiasmo per questo nuovo progetto -commenta Stefania Criveller, corporate general manager di Cigierre-. Proprio come con il percorso di espansione che abbiamo delineato per il nostro primo format, Old Wild West, l’obiettivo adesso è far conoscere il gusto italiano all’estero con una formula flessibile e di qualità, immediatamente riconoscibile. Dopo le fasi di formazione e di start up del locale, il team dà il benvenuto ai clienti, e noi lo diamo ai franchisee che vorranno intraprendere un’esperienza di questo tipo, anche considerando le diverse proposte dei nostri brand”.

Esperienza e formazione

Cigierre riunisce quasi 60 franchisee, tra partecipate e joint venture, con oltre 150 locali in franchising. Molti di questi affiliati accompagnano Cigierre da oltre 20 anni a dimostrazione del legame che il Gruppo instaura con loro, partner nello sviluppo e nel successo dei format. L’azienda friulana ha una scuderia di brand noti e riconosciuti dal consumatore, che hanno dimostrato resilienza, garantendo una redditività superiore alla media, accordi con una rete di fornitori consolidati e un’offerta gastronomica basata su standardizzazione delle procedure e ricerca della qualità. Completano la strategia di sviluppo, la formazione attraverso training e corsi di aggiornamento della Cigierre Academy e il supporto dei supervisori dell’azienda, che seguono i franchisee in tutte le fasi del loro percorso.

Dallo storico Old Wild West a Smashie

Se Old Wild West è uno dei più longevi ristoranti tematici (la burgers & steak house ispirata al vecchio West) e vanta una rete di oltre 260 locali, dei quali 20 all’estero dove Cigierre conta già 5 locali in franchising, fra le più recenti innovazioni, Pizzikotto si sta affermando come opportunità di investimento. Il format mixa diversi fattori: dalla valorizzazione di prodotti italiani e certificati grazie al rapporto con i fornitori, all’ambientazione particolarmente riconoscibile unita alla capacità di adattare la sua proposta al mercato. Il ristorante di Vélizy-Villacoublay appena inaugurato propone un’ampia selezione di prodotti della tradizione culinaria italiana. Dopo questa prima apertura, Pizzikotto ha in calendario nuovi locali da qui al 2025, in gestione diretta e in franchising. Cigierre è infatti alla ricerca di imprenditori pronti a investire in un progetto consolidato con l’obiettivo di espandere la presenza del format in Francia e in altri Paesi.

Ultima novità in ordine di tempo tra i brand Cigierre, Smashie, il format dedicato allo smash burger, è anche il primo passo dell’azienda nel fast casual. L’impiego della tecnologia per ottimizzare il servizio al cliente è uno degli aspetti più caratteristici di Smashie, così come la personalizzazione. Cigierre considera Smashie un’opzione di investimento molto interessante per gli imprenditori della ristorazione (o che vogliono investire nella ristorazione), “vista l’alta redditività e il successo delle prime aperture”. Nei prossimi due anni, aprirà oltre 20 punti di vendita ubicati nelle gallerie dei centri commerciali e nei centri città, con l’obiettivo di consolidare Smashie come riferimento nella ristorazione ispirata al comfort food americano.