Temakinho passa da Cigierre al fondo tedesco Mutares

Temakinho, catena di ristoranti basati sulla cucina nippo-brasiliana, ha 12 ristoranti, una decina dei quali concentrati fra Milano e Roma

Temakinho, catena di ristoranti a cucina nippo-brasiliana, con 12 locali di cui 9 fra Milano (5) e Roma (4) e uno a Lione, era una delle insegne del gruppo Cigierre, che ne aveva acquisito la maggioranza nel 2018. Ora la nuova proprietà di Temakinho non è più in Friuli Venezia Giulia (Tavagnacco, in provincia di Udine, è la sede di Cigierre), ma in Germania: Cigierre ha infatti ceduto il controllo al fondo tedesco Mutares che ha fra le sue partecipate o controllate insegne molto note nel mondo retail non-food come Prénatal Olanda e Lapeyre. Il closing dell’operazione è previsto entro il primo trimestre 2024.

“Con l’acquisizione di Temakinho rafforziamo ulteriormente il nostro segmento Retail & Food con un marchio noto nel segmento del casual dining che offre esperienze esclusive a prezzi accessibili –commenta Robin Laik, ceo di Mutares–. Sono molto fiducioso che potremo rafforzare la posizione di mercato di Temakinho e la brand awareness attraverso l’apertura di nuovi ristoranti”.

Ad oggi, Temakinho, catena fondata nel 2012 conta 12 ristoranti dislocati tra Milano, Roma, Bologna e Firenze, compresi 4 punti di vendita in franchising, di cui due nell’aeroporto di Roma Fiumicino (uno dei quali a insegna Palma's), uno a Milano Linate e uno a Lione. Il gruppo impiega 160 persone e nel 2022 ha generato ricavi per 20 milioni di euro.

Mutares è oggi attivo, oltre che nei settori automobilistico e mobilità, tecnologia ed engineering, anche nel retail e nel food. Nel portafoglio di Mutares rientrano Fasana, che produce tovaglioli di carta; il caseificio biologico Gläserne Molkerei; The keeeper Group (accessori per la casa) e Lapeyre, che realizza e distribuisce mobili e prodotti per la casa; Prénatal Olanda; e TeamTex, specializzato nella produzione e vendita di seggiolini.