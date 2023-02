Cigierre si prepara al “recruiting day” per i ristoranti in Veneto

Una serie di appuntamenti per coprire 100 nuovi posti di lavoro nei 33 ristoranti che fanno capo a Cigierre in Veneto: è l’obiettivo dei recruiting day organizzati tra marzo e aprile

Una serie di appuntamenti per coprire 100 nuovi posti di lavoro nei 33 ristoranti che fanno capo a Cigierre in Veneto: è questo l’obiettivo del giorno dedicato alla selezione del personale (recruiting day) organizzati tra marzo e aprile da Cigierre, società di riferimento nello sviluppo e nella gestione di ristoranti tematici e del casual dining, in collaborazione con Veneto Lavoro e i centri per l’impiego presenti in Regione. Prossimi appuntamenti a Treviso e Conegliano l’1 e il 2 marzo, poi tra marzo e aprile a Verona, Vicenza, Padova e Mestre. Tra le posizioni ricercate: addetti alla cucina e alla sala, responsabili di sala e cucina e vicedirettori di ristorante.

“Siamo entusiasti di questa ulteriore prova di ottima collaborazione tra Cigierre e le istituzioni del territorio -commenta Mario Perego, Group Head of HR di Cigierre-. Il Veneto in particolare è una regione fondamentale per noi, ricca di talenti, professionalità e competenze che non vediamo l’ora di incontrare. Facciamo il nostro lavoro con passione ed è davvero stimolante collaborare con Enti Locali che mostrano in quello che fanno la stessa passione ed energia”.

Per partecipare ai recruiting day, le persone interessate devono rispondere alle offerte di lavoro pubblicate sui siti dei centri per l’impiego delle città interessate dall’iniziativa, inviando la propria candidatura. Ogni CPI farà poi una selezione dei candidati da coinvolgere in presenza nelle varie giornate di recruiting; durante le quali, dopo una breve presentazione dell’azienda, saranno svolti i colloqui. Al termine del percorso, i 100 profili selezionati si aggiungeranno agli oltre 650 dipendenti Cigierre già presenti all’interno dei ristoranti dei brand sul territorio della Regione (Old Wild West, America Graffiti, Pizzikotto, Shi’s, Wiener Haus e Temakinho).

L’iniziativa si inserisce nel solco di una strategia più ampia da parte della società, che nel corso del biennio 2022-2023 ha stimato l’assunzione di un totale di oltre 600 persone su tutto il territorio nazionale.

“Cigierre continua a crescere mettendo al centro le persone -conclude Matteo Perego-. All’interno della nostra azienda, il 95% dei responsabili dei ristoranti si è formato internamente e, a loro volta, i business unit manager, all’apice della rete Operation, sono tutti ex direttori di ristoranti. Sinonimo del fatto che iniziare un percorso lavorativo in Cigierre significa poter contare sulla valorizzazione delle proprie competenze e su ottime possibilità di carriera e nulla potrebbe renderci più orgogliosi”.