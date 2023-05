Cioccolatitaliani si consolida a Milano con due aperture e un restyling

Le due aperture in Corso Buenos Aires e in Ripa di Porta Ticinese e il restyling del punto di vendita in piazza del Duomo consolidano la rete di Cioccolatitaliani

Due aperture a Milano e il restyling di un locale già attivo, in piazza del Duomo, rafforzano la rete di Cioccolatitaliani, che conta oggi 54 punti di vendita. Gli store sono stati aperti in Corso Buenos Aires e in Ripa di Porta Ticinese. “L’apertura dello store di Navigli è stata un’occasione per dare nuova vita a un’attività storica che la città rischiava di perdere. Il rispetto per la storia e l’identità della gelateria che ci ha preceduto ha fatto sì che, nel progetto di restyling e di restauro curato dal designer Fabio Mennella, venisse mantenuto il più possibile fedele il design originale dell’ambiente e così è stato” dichiara Vincenzo Ferrieri, founder e ceo Gioia Group, che ha in portfolio, oltre a Cioccolatitaliani, Bun Burgers e Fra’ Diavolo.

Il format

Il flagship store ristrutturato ha mantenuto la caratteristica identità del marchio inaugurando un nuovo format dedicato esclusivamente alla gelateria a firma di Cioccolatitaliani. Uno spazio di 35 mq che amplifica le radici art déco delle originali gelaterie italiane degli anni 30 e delle piccole botteghe di quartiere secondo un progetto studiato dall’agenzia Antitetico. Il dettaglio in più è stato il mantenimento del mobilio originario, oggetto di un certosino lavoro di recupero e laccato in un verde intenso, e l’attenzione alle pareti, rivestite in tessuto, in un ideale dialogo con l’installazione di coni gelato disposti come opere d’arte contemporanee.