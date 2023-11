Circana e Crai migliorano l’analisi sugli acquisti

Le due società hanno messo a punto il primo retail private cloud gateway, che permetterà all’industria di beneficiare di dati approfonditi sui comportamenti dei consumatori

Arriva il primo retail private cloud gateway, che permetterà all’industria di beneficiare di preziose analisi sugli acquisti dei clienti. A promuoverlo sono Circana, attiva nella consulenza per la gestione e interpretazione della complessità del comportamento del consumatore, e il gruppo Crai.

Piattaforma di business intelligence

“Grazie alla potente piattaforma tecnologica di business intelligence, le elaborazioni delle informazioni aventi forma anonima ed aggregata, relative agli acquisti dei clienti del gruppo Crai, compresi gli acquisti dei possessori di carte fedeltà, verranno condivise con i fornitori interessati ad aumentare la collaborazione grazie a un'unica vista condivisa”, spiega una nota congiunta. In questo modo sarà possibile identificare i bisogni dei diversi target di consumatori, sviluppare azioni di marketing e Crm volte a migliorare la penetrazione dei prodotti e la vendita al consumatore e affinare le scelte assortimentali. “Oggi è fondamentale che l’industria lavori a stretto contatto con i distributori per definire obiettivi misurabili e Koi condivisi.

Maggiore capacità di analisi per accrescere l’appeal dell’offerta

L’osservazione del comportamento dei clienti ed il patrimonio informativo devono rientrare nei piani di business, in un processo continuo di miglioramento della performance - commenta Angelo Massaro, amministratore delegato di Circana -. Questa collaborazione si inserisce in un più ampio quadro di sviluppo che vede Crai sempre più guidata nelle scelte dai bisogni dei nostri clienti ed orientata a generare valore attraverso la ridefinizione dei processi strategici per il business come quello di category management”.

“Attraverso il Retail Private Cloud siamo i primi in Italia a proporre una vista condivisa sul cliente e dimostrare così che industria e distribuzione possono collaborare e generare valore per entrambi - commenta Grégoire Kaufman, Direttore generale del gruppo Crai.

Le analisi disponibili grazie alla nuova soluzione restituiscono un punto di vista inedito sui comportamenti di consumo nel canale della prossimità e su tutta la Penisola.