Crai Tirreno: partnership con Everli per la spesa online

L’accordo, attivo nell’area di Roma, consentirà ai clienti di Crai Tirreno di ricevere a casa la spesa fatta online grazie a shopper dedicati

Niente più traffico nei parcheggi per i clienti di Crai Tirreno. Grazie alla tecnologia di Everli gli acquisti presso il marchio arriveranno direttamente a casa. Il marketplace permetterà ai clienti del retailer dell’area di Roma di ricevere le borse della spesa fatta online sulla soglia di casa, portati da personale dedicato che selezionerà per conto loro gli articoli nel punto di vendita.

Sarà possibile usufruire del servizio dal lunedì al sabato dalle 9 alle 21 e la domenica dalle 9 alle 20. Gli acquisti potranno arrivare nel corso della stessa giornata. Un modo per fare la spesa più velocemente, risparmiando tempo.

Dopo la Sardegna, Roma

Crai Tirreno è una realtà centro-italiana appartenente al Gruppo Abba. La collaborazione tra il gruppo e Everli è già attiva in alcuni punti vendita in Sardegna, dove sono disponibili sulla piattaforma circa 5 mila referenze, di cui circa il 15% in offerta. Il catalogo offre una vasta scelta di prodotti, compresi quelli delle linee a marchio Crai, La Rosa dei gusti e Piaceri italiani, che coprono circa il 30% dell’assortimento.

Cosa dicono i protagonisti

Anna Savarese, Head of Retail Sales di Everli ha messo l’accento sulla mission del marketplace di “ridurre le complessità legate alla spesa” e di offrire ai “clienti una scelta sempre più ampia di prodotti e punti vendita.”

Esigenza del consumatore al centro per Giorgio Annis, amministratore delegato di Crai Tirreno, per il quale “la partnership con Everli consentirà ai punti vendita aderenti al nostro gruppo di ampliare l’offerta di servizi” e “di rispondere alle esigenze d’acquisto dei consumatori, attraverso un servizio personalizzato con un partner di riconosciuta esperienza nel canale online”.