Saranno installate colonnine di ricarica per auto elettriche nei punti di vendita Cisalfa Sport. Il taglio del nastro del nuovo piano nello store di Cuneo

La collaborazione tra Cisalfa Sport e Duferco Energia darà vita a una serie di infrastrutture di ricarica per auto elettriche di ultima tecnologia. Il piano congiunto tra le due aziende sarà attivato ufficialmente il 28 ottobre, giornata in cui verrà proposto anche un test drive dedicato a tutti i clienti, grazie al supporto della concessionaria Bonaldi Gruppo Eurocar Italia, che metterà a disposizione un pool di 8 auto.

Il taglio del nastro simbolico si terrà nello store Cisalfa Sport di Curno, il negozio più storico accanto all’headquarter del Gruppo, in cui sono state installate due colonnine differenti, una per la ricarica fast e la seconda dedicata alla ricarica più lenta.

Le dichiarazioni

“Puntiamo a offrire entro la fine del 2023, in altri 7 punti vendita in tutta Italia, ricariche veloci ed efficienti per i veicoli. È un lungo viaggio verso la Green Economy fatto di scelte mirate per la salvaguardia ed il rispetto dell’ambiente e rappresenta sicuramente un argomento centrale di sviluppo per la nostra azienda. Abbiamo voluto al nostro fianco come partner per questo progetto Duferco, già nostro fornitore di energia completamente prodotta da fonti rinnovabili dal 2022 per tutto il nostro Gruppo, poiché riteniamo rispetti i nostri obiettivi in termini di efficienza, inclusività e sostenibilità energetica” commenta Maurizio Mancini, Ad di Cisalfa Sport.

“L’obiettivo comune di questo progetto è di offrire agli utenti elettrici un’esperienza di mobilità sempre più smart, grazie all’adozione di servizi efficienti e innovativi e a una diffusione della rete di ricarica sempre più capillare. La partnership con Cisalfa rappresenta al meglio il nostro approccio a favore della transizione ecologica. Un costante impegno per essere protagonisti, insieme ai nostri clienti, in un mercato energetico efficiente, inclusivo e sostenibile” aggiunge Marco Castagna, amministratore delegato di Duferco Energia.