Come l’Ai ha potenziato il sito di eCommerce di Carrefour Italia

La piattaforma di e-commerce scalabile, flessibile e sicura sviluppata con Salesforce Einstein sfrutta le lezioni del passato per migliorare servizi vecchi e nuovi

Tre anni fa, il sito di eCommerce di Carrefour Italia ha registrato un aumento decuplicato del traffico durante la prima ondata della pandemia, un volume che all'epoca non poteva essere gestito. Carrefour Italia ha quindi rivoluzionato il suo eCommerce con Salesforce Einstein, implementando soluzioni di intelligenza artificiale per personalizzare l'esperienza cliente. Questa trasformazione digitale ha portato a un'interfaccia utente intuitiva e raccomandazioni prodotto mirate, dimostrando l'efficacia dell'Ai nel retail moderno.

Einstein per innovazione e personalizzazione

La trasformazione è avvenuta grazie a Einstein, una soluzione tecnologica di Salesforce all'avanguardia per personalizzare l'esperienza del cliente attraverso i dati e l’Ai. Carrefour Italia usa Einstein per assistere i merchandiser nella sostituzione di ipotesi con dati reali, fornendo costantemente informazioni commerciali essenziali per massimizzare le conversioni. L'efficacia di Einstein dipende dalla qualità e dal volume dei dati.

L'implementazione di Salesforce Einstein su carrefour.it include esempi interessanti come la "pagina dei risultati zero", dove vengono offerte raccomandazioni quando un cliente cerca un prodotto attualmente non disponibile. Carrefour ha affrontato diverse sfide nell'esplorazione dell'intelligenza artificiale, ma ha imparato e apportato gli aggiustamenti necessari. Il successo dipende dal monitoraggio attento di specifici indicatori chiave di prestazione (Kpi), poiché i vari componenti possono portare a una miriade di risultati.

L'impatto dell’Ai sull'eCommerce

In Italia, l'uso dell'Ia sta accelerando: secondo Osservatori,net, il 61% delle grandi aziende italiane ha avviato almeno un progetto in questo campo e ben il 42% ha in piedi più di un progetto. Carrefour ha anche lanciato iniziative GenAI, come Hopla, un chatbot basato su ChatGpt su Carrefour.fr, e il Carrefour Marketing Studio, alimentato da Google Vertex AI.

Einstein è un insieme integrato di tecnologie Ai, incluso nell'offerta di gestione clienti di Salesforce. Include apprendimento automatico, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) e analisi dei dati. L'algoritmo di Einstein cattura le caratteristiche dei clienti, apprende dalle loro azioni e suggerisce prodotti di interesse. Le raccomandazioni di Einstein si basano su diverse strategie e regole, che possono essere configurate per mostrare, nascondere o riorganizzare gli articoli all'interno della lista di raccomandazioni.