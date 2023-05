Conad Adriatico e l’impegno per la tutela ambientale

#Esg. Con il coinvolgimento del comune di Tito (Pz) e in collaborazione con Rete Clima, Conad Adriatico partecipa al progetto Forestiamo insieme l'Italia

Forestiamo insieme l'Italia è il progetto di tutela ambientale lanciato a livello nazionale e sostenuto anche da Conad Adriatico con il coinvolgimento del comune di Tito (Pz), in collaborazione con Rete Clima, un ente non-profit che promuove azioni di Corporate

Social Responsibility (Csr), sostenibilità e decarbonizzazione.

In questo ambito è stato piantato, alla Villa Comunale Europa, un albero simbolico per dare avvio alla quindicesima tappa del progetto che vedrà la messa a dimora di 1.000 alberi nei prossimi mesi nella Località Aia dei Monaci, una zona ai margini di una discarica in fase di ripristino.

Le dichiarazioni

" Conad Adriatico è profondamente impegnata nella promozione della sostenibilità ambientale e nella tutela del patrimonio naturale e del territorio. Siamo orgogliosi di fare la nostra parte in questa lodevole iniziativa, che ci ha impegnato nella forestazione di molte aree nelle nostre comunità e territori negli ultimi mesi -afferma Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico-. Come azienda responsabile, riteniamo che sia nostro dovere agire per il bene delle generazioni future e delle comunità in cui operiamo. Ci impegniamo a continuare a promuovere iniziative sostenibili e a ridurre l'impatto ambientale delle nostre attività. Siamo convinti che solo attraverso l'impegno collettivo potremo costruire un futuro sostenibile per noi e per le generazioni a venire".

"Continua l’impegno di Conad che ci vede insieme qui a Tito oggi per dare vita a una nuova foresta -aggiunge Paolo Viganò, presidente di Rete Clima-. Avvieremo oggi la messa a dimora di 1000 alberi. Siamo contenti di essere al fianco di Conad in questo percorso sulla sostenibilità che tappa dopo tappa toccherà tutta l’Italia".