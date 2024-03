Conad annuncia le classi vincitrici di Scrittori di classe

#Esg. Si conclude la decima edizione del concorso di Conad Scrittori di classe, nell'ambito dell'inziativa Insieme per la scuola a favore degli studenti

Insieme per la Scuola è l’iniziativa cardine che Conad ha promosso e organizzato per il sostegno alla crescita e all’istruzione delle nuove generazioni. Nell'ambito dell'iniziativa è inserito il concorso Scrittori di Classe che quest'anno ha avuto come tema La Magia del Fantasy: Storie ed emozioni al Summer Camp, dedicato alla scoperta delle sei emozioni base: felicità, tristezza, paura, disgusto, rabbia e sorpresa.

“Scrittori di Classe è ormai un appuntamento consolidato per migliaia di scuole italiane che ogni anno si mettono alla prova con un concorso di scrittura creativa su temi di attualità di

fondamentale importanza per la crescita dei ragazzi -commenta Giuseppe Zuliani, direttore customer marketing e comunicazione di Conad-. Il nostro obiettivo è quello di stimolare il piacere della lettura e della scrittura, attraverso un impegno concreto a favore della scuola e delle giovani generazioni nelle comunità in cui operiamo. Lo facciamo mettendo al centro delle nostre azioni i nostri valori fondanti: partecipazione e inclusività”.

Il progetto ha coinvolto in questa edizione quasi 30mila classi appartenenti a oltre 5.300 scuole primarie e secondarie di primo grado sull’intero territorio nazionale che hanno prodotto e pubblicato più di 6.000 racconti entrati in graduatoria per la selezione finale. Per la prima volta, quest’anno le classi hanno avuto la possibilità di realizzare una videostoria, un breve video partendo da uno o più disegni realizzati in classe coerenti al proprio racconto, a cui si potrà aggiungere uno sfondo, un sottofondo audio, testi e sticker.

I vincitori

A completamento, Conad ha annunciato le 12 classi vincitrici della decima edizione, studenti delle scuole primarie e secondarie di primo che hanno partecipato elaborando racconti, accompagnati da Harry Potter come testimonial di eccezione.

I vincitori sono gli studenti di alcune classi delle scuole Segantini di Arco (Tr),

Comparoni di Bagnolo in Piano (Re), Di Vittorio di Casarile (Mi), Santini di Loro Piceno (Mc), Giovanni XXIII di Martina Franca (Ta), Via Palermo di Monastir (Ca),

Costa di Moncalieri (To), Don Bosco di Pordenone, De Amicis di Randazzo (Ct), Duca d’Aosta di Roma, Pianventena di San Giovanni in Marignano (Ri), Sant’Anna di Sant’Agata de’ Goti (Bn).

I racconti vincitori sono stati pubblicati in un volume, edito da Salani, intitolato La Magia del Fantasy, disponibile nei punti di vendita ad insegna Conad aderenti all’iniziativa a partire dal 4 marzo fino al prossimo 11 giugno.

La raccolta

Dal 4 marzo al 14 aprile, ogni 20 euro di spesa verrà distribuita una bustina contenente quattro card di Harry Potter, collezionabili sull’apposito album in distribuzione nelle stesse date. Inoltre, dal 15 aprile al 26 maggio verrà distribuito, sempre ogni 20 euro di spesa, un bollino Harry Potter utile al collezionamento dei prodotti a tema Magiche collezioni. I parallelo, sarà erogato anche un buono Insieme per la Scuola, che potrà essere donato agli istituti scolastici per richiedere gratuitamente attrezzature informatiche e supporti didattici nell’ambito del progetto Insieme per la Scuola.