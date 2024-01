Conad dona 136mila euro a cinque ospedali

#Esg. Anche Conad Adriatico ha partecipato al progetto Collezione da favola con Goofi by Egan sostenendo cinque ospedali e relativi progetti pediatrici

Nell'ambito del progetto Una collezione da favola, che ha coinvolto le cooperative del mondo Conad, come raccontato in questo articolo, Conad Adriatico sostiene cinque importanti ospedali attivi con progetti pediatrici nei territori in cui opera ai quali ha donato 136.000 euro. Il progetto, attivo da ottobre a dicembre del 2023, ha previsto un’iniziativa di collezionamento solidale con il coinvolgimento dei consumatori (possessori di Carta Insieme e Carta Insieme Più Conad Card) e con la collaborazione di Goofi by Egan. La collezione era composta da 12 soggetti natalizi della linea Goofi, ispirati ai personaggi delle fiabe e realizzati in plastica (ABS) 100% riciclata. Per ogni prodotto venduto, Conad Adriatico ha devoluto 50 centesimi a favore dei cinque ospedali.

"Iniziative come questa, che abbracciano la sostenibilità sia in termini sociali che ambientali, riflettono in modo completo la nostra visione e il nostro approccio operativo -afferma Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico-. È nostra intenzione rafforzare quotidianamente il legame con la comunità in cui operiamo, supportando progetti che possano effettivamente migliorare la vita delle persone".

Il progetto sostenibile

L’impegno dedicato alle partnership sostenibili e, in particolare, alle iniziative di fidelizzazione a sostegno delle persone e delle comunità, rientra nel più ampio progetto di sostenibilità di Conad denominato Sosteniamo il futuro, basato su tre dimensioni fondamentali: