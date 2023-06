Nel 60° anniversario dalla nascita, Conad Centro Nord ha chiuso il 2022 con ricavi di quasi 2 miliardi di euro (1.955 milioni, +5,48% rispetto al 2021)

Nel 60° anniversario dalla nascita, Conad Centro Nord (di seguito CCN) ha chiuso il 2022 con ricavi di quasi 2 miliardi di euro (1.955 milioni, +5,48% rispetto al 2021) rafforzando la presenza della Cooperativa in tutti i territori di appartenenza tra Emilia-Romagna (province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza) e Lombardia.

Secondo quanto approvato dai soci della cooperativa in assemblea di bilancio, sono positivi anche gli altri parametri finanziari, a partire dall’utile consolidato (17,9 milioni di euro), e il patrimonio netto, che ammonta a 355 milioni, in crescita di quasi 4 milioni (3,9 milioni) rispetto al 2021. Incrementi anche delle quote di mercato, in particolare nel bergamasco e bresciano. Nel 2023 CCN investirà sulla rete 46 milioni di euro. L’assemblea di bilancio ha confermato il piano di investimenti triennale 2022-2024 di Conad Centro Nord, con 167,5 milioni di euro di investimenti che porteranno all’apertura di 13 punti di vendita nel prossimo biennio, a cui si aggiungono 50,2 milioni per l’ammodernamento dei negozi esistenti.

UNA RETE MULTINSEGNA E MULTIFORMAT

Tra pet store, parafarmacie e distributori carburanti sono previste 18 nuove aperture e 900 nuovi posti di lavoro. L’allargamento della rete interesserà diverse comunità del territorio: Bergamo, Brescia, Lecco, Milano, Parma, Pavia, Piacenza e Reggio Emilia.

Conad Centro Nord è nelle province di Reggio Emilia, Parma e Piacenza in Emilia-Romagna, nelle province lombarde e in alcune aree della Città Metropolitana di Milano, con 290 punti di vendita per una superficie di 289.199 mq, così suddivisi per insegna: 4 Spazio Conad, 45 Conad Superstore, 122 Conad, 60 Conad City, 7 Sapori & Dintorni, 34 Margherita, 2 Tuday Conad e 16 Pet Store a cui si aggiungono 28 parafarmacie, 2 ottici e 1 piattaforma di distribuzione carburanti. I punti di vendita sono gestiti da 347 soci imprenditori con 7.402 collaboratori.

La rete di vendita è servita da 3 centri di distribuzione: Campegine (Reggio Emilia), Nocetolo (Reggio Emilia) e Calcinate (Bergamo), che impiegano oltre 484 addetti. Sono iniziati i progetti di ammodernamento del polo logistico di Campegine con un percorso di ottimizzazione dei flussi operativi, dei processi di magazzino e della sostenibilità ambientale della struttura.

EFFICIENZA ENERGETICA

Su questo fronte le azioni mirano a diminuire sia i costi dell’energia grazie all’autoproduzione da impianti fotovoltaici, sia i consumi con la chiusura dei banchi refrigerati e la sostituzione con impianti inverter. Ad oggi, sono 38 gli impianti fotovoltaici già attivi nella rete di vendita, per un totale di 2.308 KW di potenza impegnata; a questi, si aggiungeranno ulteriori 22 impianti in attivazione e 28 in preventivazione, garantendo a regime un risparmio sul fabbisogno energetico di circa il 30-40% grazie a un investimento di 8 milioni di euro.

E PRODOTTI LOCALI

Centrale nella strategia di crescita lo sviluppo della Mdd, che ha raggiunto il 32,2% nel canale Lcc (+1,3% sul 2021), insieme al potenziamento dei prodotti locali, che ha permesso a Conad Centro Nord di sostenere la filiera agroalimentare regionale e locale, con acquisti da 647 produttori locali, apporti di collaborazione duratura e un giro d’affari di 272.279.988 milioni di euro a cui si aggiungono le ricadute sull’indotto a livello territoriale.

“In un anno difficilissimo per lo scoppio della guerra, il boom dei costi energetici, la mancanza di materie prime e la fiammata di inflazione, il risultato acquisito assume ancora maggior valore. Voglio anche sottolineare il grande valore del lavoro fatto con i soci per far crescere la quota della nostra marca commerciale, a difesa della qualità dell’offerta e del potere di acquisto dei nostri clienti –commenta Ivano Ferrarini, amministratore delegato di Conad Centro Nord–. Nel 2022 abbiamo aperto diversi nuovi punti vendita e sono grato ai nuovi soci che, sono sicuro, li porteranno al successo diventando punti di riferimento per le comunità che servono”.

LE PROMOZIONI

Nel corso del 2022 CCN ha lanciato 27 iniziative a sostegno del potere d’acquisto dei consumatori nei punti di vendita: lo sconto medio è del 30%. Oltre a Bassi & Fissi, una campagna permanente che offre prodotti a marchio con sconto medio del 20%, c'è anche il paniere Convenienti Sempre: 400/600 prodotti di marca offerti a cadenza bimestrale, con sconto medio del 15% e prezzi bloccati. Rientrano nell'obiettivo convenienza le iniziative Risparmio Ortofrutta, con prezzo fisso (0,99 euro) per una selezione di prodotti di stagione in offerta nei reparti frutta e verdura, e Promozioni 365 giorni all’anno, con 1.200 referenze in offerta ogni giorno a uno sconto medio del 35% nelle grandi superfici di vendita. A tutte queste iniziative si aggiunge il risparmio offerto nelle 28 parafarmacie pari a 815.000 euro, con 700 farmaci da banco (non soggetti a prescrizione medica) scontati fino al 40% rispetto ai prezzi praticati dalle farmacie tradizionali.

IL TERRITORIO

Fra le iniziative destinate al territorio e alle comunità locali, Conad Centro Nord ha destinato, nell’ambito della campagna “Con tutto il cuore”, 270.000 euro a favore di 6 Ospedali pediatrici (Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, Ospedale dei Bambini di Brescia, U.O. Pediatria e Neonatologia USL Piacenza, Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia, Ospedale dei Bambini di Parma, Ospedale dei Bambini “Vittore Buzzi” di Milano).

Inoltre, si è attivata con aiuti concreti sul territorio, organizzando la raccolta alimentare “Dona una spesa”, in collaborazione con i Centri Servizi di Volontariato, a favore delle famiglie in condizioni di disagio economico, raccogliendo quasi 140 tonnellate di generi alimentari non deperibili.

“Sono felice che nell’anno del 60° anniversario possiamo festeggiare un traguardo fino a pochi anni fa impensabile, ovvero i quasi 2 miliardi di fatturato. Si tratta di un riconoscimento evidente della bontà dei valori e dei principi cooperativi che guidano la nostra azione. Valori e principi che, unitamente a una solida organizzazione e a una capacità unica di interpretare le esigenze dei clienti su tutti i diversi territori in cui operiamo, ci consentono di crescere ininterrottamente e di mettere al servizio delle comunità risorse in favore delle persone e delle famiglie più fragili e bisognose”, ha dichiarato Luca Signorini, Presidente di Conad Centro Nord.

LOGISTICA

Ridotti del 3,5% i chilometri percorsi a fronte di un aumento considerevole dei viaggi effettuati (+3.1%) e dei colli trasportati (+0,3%), risultato possibile con una più efficiente impostazione logistica, e una nuova pianificazione di agende di consegna, oltre che dalla ridefinizione di flussi e tratte con il completamento del processo di sdoppiamento dei magazzini. Il 52% (+10,8% rispetto al 2021) dei mezzi è certificato secondo lo standard Euro 6. Da segnalare alcune iniziative legate all’innovazione in ambito supply chain come l’installazione dell’impianto di ventilazione automatica dell’ortofrutta nel cedi di Calcinate e lo sviluppo della piattaforma Shippeo, sistema di tracciamento GPS dei mezzi in consegna verso tutti i punti di vendita della rete che permetterà un maggiore controllo dei principali KPI legati alla qualità del servizio di trasporto sulla rete e la visibilità anche per i punti vendita dell’orario di arrivo dei mezzi per una migliore organizzazione del processo di ricezione merci.CCN, insieme ai suoi partner, sta ampliando il sistema di interscambio dei pallet e cassette per l’ortofrutta e le carni utilizzando materiale riciclato e riciclabile al 100%.