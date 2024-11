Conad Nord Ovest aderisce al Progetto Scuola

Prosegue l'impegno di Conad Nord Ovest: in linea con la strategia Sosteniamo il futuro, la cooperativa ha promosso il Progetto scuola

Tutte le cooperative Conad organizzano eventi nell'ambito del Progetto Scuola di Fondazione Conad Ets, come già raccontato in questo articolo. Anche Conad Nord Ovest si inserisce in questo ambito con azioni sul territorio. In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della Violenza sulle Donne, il gruppo ha sviluppato l'iniziativa al Cinema Teatro di Olbia coinvolgendo gli studenti del Liceo Mossa e dell’Istituto Tecnico Attilio Deffenu, con la collaborazione di Unisona.

Oltre 350 studenti del territorio sardo, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con esperti di rilievo come Celeste Costantino (Vicepresidente Fondazione Una Nessuna Centomila), Barbara Strappato (Servizio Polizia Postale e per la sicurezza cibernetica) e BigMama (rapper e attivista).

L'impegno di Conad Nord Ovest è in linea con la strategia di sostenibilità Sosteniamo il Futuro con cui Conad si impegna a creare valore condiviso e a sostenere la crescita e lo sviluppo sostenibile per i territori, l’ambiente e per le comunità in cui opera. Grazie al Progetto Scuola vengono proposti agli studenti italiani diversi incontri dedicati a temi di grande attualità e interesse per le nuove generazioni.

Le dichiarazioni

"Crediamo fermamente che sensibilizzare i giovani sia il primo passo per costruire una società più consapevole e rispettosa" dichiarano Michele Orlandi e la socia Conad Nadia Fois anche a nome dei soci del territorio.

“Affiancare le realtà che ogni giorno lottano contro la violenza di genere è uno degli obiettivi di Fondazione Conad Ets, perché aiutare chi si trova in una situazione di fragilità significa creare valore e rinforzare tutta la Comunità" ha affermato Maria Cristina Alfieri, direttrice e segretario generale della Fondazione.

L’impegno di Conad Nord Ovest

La Cooperativa da anni sostiene iniziative a favore delle donne di vittime di violenza. Tra queste, la campagna Panchine Rosse Conad, ispirata al progetto degli Stati Generali delle Donne lanciato nel novembre 2021. A questo si aggiunge il progetto Viva Vittoria, realizzato in collaborazione con Fondazione Conad, che consiste nella realizzazione di un’opera collettiva fatta con quadrati di maglia lavorati a mano, potente simbolo contro la violenza sulle donne. Inoltre, dal 2022 è attiva una collaborazione con l’Associazione Nazionale D.i.Re - Donne in Rete contro la violenza e altre associazioni e centri antiviolenza dei territori, che hanno visto cooperativa e Soci impegnati in iniziative mirate di raccolta fondi per un complessivo donato di circa 236 mila euro.

Un impegno che è stato ribadito anche con l’ultima iniziativa su tutta la rete di vendita: Un portachiavi per dire a tutti che stai dalla parte delle donne, in collaborazione con Ethical Fashion Initiative (EFI), già raccontato su Gdoweek.