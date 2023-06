Concorso e partnership tra Maxibon e Playstation

Accordo tra il Gruppo Froneri e Sony Interactive Entertainment per la campagna "2 player is megl che 1" e un concorso che mette in palio premi ogni giorno

Uno spettro valoriale comune che va dalla ricerca di unicità, all'innovazione e soprattutto alla condivisione, dei momenti di gioco e di piacere, è alla base della partnership tra Maxibon, brand di gelato del Gruppo Froneri e Playstation, la consolle da gioco più venduta al mondo di Sony Interactive Entertainment.

Nasce così una nuova veste grafica sulla confezione del Maxibon Classic e la campagna basata sul claim “2 players is megl che 1", che riprende il tomentone "2 gust is megl che 1", nato nel 1995, l'anno di lancio sul mercato europeo della prima versione della Playstation. A questo si aggiunge un concorso a premi, attualmente in corso, che terminerà il 31 agosto.

I premi del concorso nato dalla partnership tra Maxibon e Playstation

Il concorso mette in palio numerosi premi a tema PlayStation: DualSense e card per PlayStation Store da 20 euro ogni giorno; 2 DualSense e 2 console PlayStation5 ogni settimana e, infine, una maxi-estrazione finale con cui potersi aggiudicare uno degli esclusivi “Players Kit”, composti da console PS5, un DualSense, un set di cuffie Pulse 3D, una base di ricarica per controller, un telecomando Media Remote e una card per PlayStation Store da 120 euro.