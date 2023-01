Conti record per LG

Il colosso sudcoreano dell’elettronica ha chiuso il bilancio 2022 con un fatturato record intorno ai 60 miliardi di euro

LG ha archiviato il 2022 con il record di fatturato, superando per la prima volta quota 80mila miliardi di Won (poco meno di 60 miliardi di euro), con un progresso del 12,9% rispetto al 2021, che a sua volta aveva fatto segnare il massimo storico. Numeri che pongono le basi per un proseguimento della crescita, pur a fronte di un andamento diversificato tra le varie realtà che compongono il gruppo sudcoreano.

Le principali tendenze

Il progresso dei ricavi è stato trainato dalla forte domanda di elettrodomestici e componenti automobilistici. Per il settimo anno consecutivo, la business unit degli elettrodomestici ha registrato una significativa crescita anno su anno. Mentre l’inversione di tendenza della business unit LG Vehicle Components Solutions nel 2022 riflette i costanti miglioramenti nel settore automobilistico, superando per la prima volta il 10% delle entrate totali di LG.

Quanto agli altri settori, LG Home Appliance & Air Solution Company ha registrato un altro anno da record con un fatturato nel 2022 di 29,9 trilioni di Won, in crescita del 10,3% rispetto all’anno precedent, grazie alla strategia aziendale focalizzata su prodotti premium che comprende elettrodomestici unici come le soluzioni per la cura dei capi LG Styler, la colonna bucato all-in-one WashTower e i frigoriferi LG InstaView con Craft Ice.

Redditività sotto pressione

Quanto all’utile operativo, è sceso di 1.100 miliardi rispetto all'anno precedente a causa di maggiori investimenti di marketing e costi logistici più elevati. “La business unit continuerà a seguire la propria strategia focalizzata sui prodotti di fascia premium migliorandone la competitività, consolidando la gamma di prodotti mass market, e migliorando la redditività tramite la gestione dei costi”, fa sapere l’azienda. “Inoltre accelererà l’ampliamento degli ecosistemi domestici intelligenti espandendo la gamma di elettrodomestici aggiornabili anche nei mercati esteri”.

LG Home Entertainment Company ha registrato nel 2022 un fatturato di 15,7 trilioni di KRW e un utile operativo di 5,4 miliardi di KRW. Sebbene il calo della domanda globale di TV abbia influito sui ricavi e sull'utile operativo rispetto al 2021, il business dei contenuti e dei servizi basati sulla piattaforma smart TV di LG è cresciuto fino a dieci volte dal 2018.

Mentre LG Vehicle Component Solutions Company ha aumentato i ricavi del 29,1%, arrivando a 8.600 miliardi, con un utile operativo per l'intero anno di 169,6 miliardi di KRW.

Infine, il fatturato di LG Business Solutions Company, pari a 6.100 miliardi, è aumentato dell'11,2% nel confronto con il 2021 grazie ai prodotti dell’information display. L'utile operativo dell'intero anno è diminuito principalmente a causa della minore domanda post-pandemia di PC e monitor. Per il futuro, l'azienda prevede di migliorare la competitività di PC e monitor, guidando al contempo una crescita stabile nel segmento b2b grazie allo sviluppo di soluzioni personalizzate.