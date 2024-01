Continua la battaglia di Carrefour contro PepsiCo

Carrefour non venderà più i prodotti del gruppo PepsiCo nelle proprie sedi in Francia: sono troppo cari secondo il retailer

Carrefour non venderà più i prodotti del gruppo PepsiCo nelle proprie sedi in Francia. Non saranno quindi più disponibili nei punti di vendita della catena articoli come la Pepsi, 7Up e il the freddo Lipton. Il motivo? Sono troppo cari secondo il retailer francese. La mossa di Carrefour è un capitolo del rapporto tra gdo e industria produttrice. PepsiCo, ricordano fonti di stampa, ha rincarato dell'11% i prezzi dei suoi prodotti nel trimestre chiuso a settembre 2023.

Carrefour Francia e l’iniziativa Shrinkflation

Carrefour Francia aveva già lanciato l’iniziativa Shrinkflation, di cui vi abbiamo parlato nel numero 17 di Gdoweek a pagina 20, con l’obiettivo di essere trasparenti verso i clienti.

Iniziative simili in Germania

In Germania due delle principali insegne Edeka e Rewe hanno già interrotto per qualche tempo i contratti di fornitura con PepsiCo (e con Coca-Cola) sempre a causa di rincari considerati eccessivi.