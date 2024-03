Coop Alleanza 3.0 adotta lo scontrino digitale

La soluzione dello scontrino digitale, riservato ai soci Coop Alleanza 3.0, permetterà di avere un minor impatto ambientale risparmiando carta termica

Nei 350 punti di vendita di Coop Alleanza 3.0 arriva lo scontrino digitale. Una scelta che si inquadra nel più ampio impegno della cooperativa in ambito sostenibile anche grazie all'uso della tecnologia. Stando ai calcoli, infatti, il gruppo ha stampato, soltanto nell'ultimo anno, oltre 100 milioni di scontrini con un impatto ambientale notevole se si pensa che si tratta di carta non riciclabile perché termica. I soci Coop potranno quindi scegliere di rinunciare allo scontrino integrale cartaceo e ricevere invece una ricevuta sintetica, lunga pochi centimetri, mentre il documento fiscale esteso è salvato nell’area riservata del loro profilo di sito o App. La versione digitale dello scontrino sarà disponibile per 26 mesi nell’area di ogni socio sul sito di Coop Alleanza 3.0 e sulla app Coop.

La versione digitale offrirà, inoltre, alcune soluzioni ai consumatori che ne faranno uso: i clienti potranno infatti gestire gli scontrini attribuendo un’etichetta a quelli più importanti, o inserirne qualcuno come preferito, ordinarli per data in modo da trovarli più facilmente grazie a questo sistema di archivio. Infine, sarà possibile visualizzare, scaricare, e stampare o inviare online ogni singolo scontrino.