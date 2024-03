Coop Alleanza 3.0 lancia la nuova versione di EasyCoop

Versione rinnovata per l'app EasyCoop di Coop Alleanza 3.0, realizzata ijn collaborazione con Bip Red, specializzata nell’offerta digitale

Nuovo metodo di navigazione, un'immagine più snella e un percorso di spesa online facile e intuitivo. Sono le novità dell'applicazione EasyCoop di Coop Alleanza 3.0 rinnovata grazie alla collaborazione con Bip Red, la practice globale della multinazionale di consulenza specializzata sull’offerta digitale. Gian Maria Gentile, Direttore Generale di Digitail, la società che gestisce il marchio commerciale EasyCoop, spiega: “Questa nuova versione della nostra App non solo è all’avanguardia sia sotto il profilo della user experience e della sottostante tecnologia. Lo sforzo che abbiamo fatto nella sua implementazione è stato anche quello di renderla sempre più vicina alle modalità con cui la Cooperativa si presenta al pubblico nei vari canali di vendita e con i diversi strumenti di comunicazione”.

Dove è disponibile EasyCoop

Il servizio di spesa online di Coop Alleanza 3.0, fruibile da apposita app e su questo sito, è attivo in più di 110 comuni italiani distribuiti tra le province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Parma, Ravenna, Forlì e Cesena; e in oltre 210 comuni tra Rovigo, Padova, Treviso, Vicenza, Venezia-Mestre.

Cosa cambia

Tra le novità c'è l'introduzione di Easy in che consente di esplorare meglio e più facilmente il catalogo e di effettuare la spesa online, permettendo di aggiungere o scartare i prodotti proposti attraverso un semplice swipe. Si tratta di un'esclusiva modalità di ricerca e selezione dei prodotti da collocare nel carrello, progettata per consentire una sempre maggiore facilità di selezione. La release attualmente scaricabile dagli store di Android e Apple, inoltre, è stata anche studiata per integrare al meglio gli aspetti di accessibilità ed incorpora una serie di accorgimenti e best practice che le consentono di essere pienamente coerente con le linee guida WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). In questo modo, garantisce una migliore fruibilità da parte di persone con disabilità.

Le novità riguardano anche l’approccio tecnologico adottato nell’intero processo di progettazione dell’applicazione, contraddistinto innanzi tutto per l'implementazione di una unica code base accessibile e uguale sia per il sistema Android che per il sistema Apple, così da produrre una significativa economia di scala nella personalizzazione delle due versioni. Inoltre, la programmazione sottostante all’interfaccia utente è stata scritta in modo da anticipare le future necessità di evoluzione dell'app e così consentire lo sviluppo e il rilascio di eventuali nuove funzionalità, simultaneamente su entrambi i sistemi operativi.

“Il nostro impegno è orientato a esplorare nuovi orizzonti tecnologici per ottenere esperienze coinvolgenti, innovative e, soprattutto, inclusive" afferma Daniele Gagliardi, Ceo di Bitbull, parte di Bip Red.