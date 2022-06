Coop Alleanza 3.0 conferma Mario Cifiello alla presidenza

In occasione dell'assemblea di Coop Alleanza 3.0, è stato confermato alla presidenza Mario Cifiello che ricoprirà il ruolo per i prossimi tre anni

Nuovo cda per Coop Alleanza 3.0 che ha confermato Mario Cifiello come presidente mentre alla vice presidenza sono stati nominati Andrea Volta, in qualità di vicario, ed Edy Gambetti, confermandoli nelle cariche già ricoperte dal luglio 2020. “Sono onorato che il cda abbia riposto nuovamente fiducia in me. A tutti i membri, confermati o di prima nomina, vanno i miei più sinceri ringraziamenti e i migliori auguri di buon lavoro. Sono certo che con il loro aiuto, e con quello di tutte le straordinarie persone di Coop Alleanza 3.0, potremo entrare in una nuova fase della nostra storia, passando dal risanamento perseguito sin dal 2019 a un piano che preveda il completo rilancio della Cooperativa. Le nuove sfide che ci attendono ci trovano solidi e sempre sorretti dai valori imprescindibili della cooperazione ai quali saranno ispirate le scelte strategiche del futuro, che metteranno ancora al centro le persone, i territori, la sostenibilità” sottolinea Cifiello.

In occasione dell'assemblea sono state tracciate anche le linee della filiera alla presenza del sottosegretario di Stato delle Politiche agricole alimentari e forestali, Gian Marco Centinaio. A riguardo il presidente ha evidenziato: “La filiera agroalimentare va intesa come un sistema in grado di produrre valore economico e sociale a tutto tondo, in un’agricoltura rispettosa che si fa carico di non impoverire i terreni, di conservarne la fertilità”. Il sottosegretario Gian Marco Centinaio ha commentato: “Accolgo con massima apertura l’invito di operare in un’ottica di dialogo con operatori come Coop Alleanza 3.0 che si sono fatti carico di contenere parte dell’impatto dell’aumento dei costi e di sostenere le filiere”.