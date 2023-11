Coop Alleanza 3.0 sale sul cloud di Google

La più grande cooperativa del mondo Coop ha scelto Google Cloud per costruire un proprio data lake ed uscire dalla cloud confusion ottimizzando la gestione dei dati e rendendo più efficaci le campagne marketing

La trasformazione digitale di Coop Alleanza 3.0 passa per il cloud di Google. La più grande cooperativa del mondo Coop con una rete di 350 negozi, di cui 60 ipermercati in 8 regioni italiane, in particolare sulla dorsale adriatica, esce dalla "cloud confusion", che si è venuta a formare a causa della scelta, avvenuta nel corso degli anni, di affidarsi a diversi fornitori di servizi IT e che ha generato diverse complessità di gestione.

Coop Alleanza 3.0 ha scelto Google Cloud per costruire un proprio data lake, un repository per l’archiviazione e l’elaborazione di tutti i dati interni, in grado di integrare i diversi sistemi e fornire accesso ad analisi di business intelligence in tempo reale. Non da ultimo, nella scelta del fornitore, ha pesato l'attenzione per le tematiche Esg condivise dalle due società.

I dati di Coop Alleanza 3.0 nelle cloud region italiane di Google

I risultati del passaggio a Google Cloud +450% campagne marketing clienti inattivi

+1.783% redemption

+100% campagne clienti fidelizzati

+61% tasso di conversione

+147% coinvolgimento

Appoggiandosi alle Google Cloud region italiane di Torino e Milano, Coop Alleanza 3.0 può fare affidamento su servizi cloud con funzionalità di residenza dei dati, per rispondere alle proprie esigenze e alle aspettative di clienti e soci. “Poter dire oggi al nostro cliente che le sue informazioni sono raccolte ed elaborate in strutture Google Cloud situate in Italia non è più un plus, è un elemento fondamentale”, afferma Paolo Fioravanti, enterprise systems manager di Coop Alleanza 3.0.

La cooperativa ha potuto così migliorare l'elaborazione e l'analisi di dati interni, attuare una micro-segmentazione avanzata e uso della marketing automation in tempo reale con l'integrazione dei dati da Sap e Crm oltre che stimare una riduzione dell’impatto ambientale delle operation, con una diminuzione delle emissioni annue di CO2 di almeno il 24%, che corrispondono a un abbattimento da 42 a 32 tonnellate di CO2.