Coop.fi di Firenze Gavignana introduce l’ecompattatore

#Esg. Unicoop Firenze inserisce l’ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in pet nei punti di vendita Coop.fi con la collaborazione di Coripet

Grazie alla collaborazione con Coripet e con il Comune di Firenze, Unicoop Firenze inserisce l’ecocompattatore per la raccolta di bottiglie in pet nel punto di vendita Coop.fi di Firenze Gavinana, in piazza Bartali. A questa iniziativa ne seguiranno altre nelle prossime settimane che coinvolgeranno gli store di Ponte a Greve e Carlo del Prete. Quello di Gavinana è il sesto ecocompattatore installato nei punti di vendita della cooperativa, dopo i primi cinque predisposti tra il 2021 e il 2022 nei Coop.fi di Sesto Fiorentino, Empoli, Poggibonsi, Cascina e San Miniato.

I risultati

I compattatori hanno raggiunto risultati tra le quattromila e le cinquemila bottiglie conferite in una sola giornata. In totale, nel 2022, dai cinque Coop.fi sono state raccolte 2 milioni e 630mila bottiglie, con un risparmio stimato di CO₂ non immessa in atmosfera pari a circa 33 tonnellate contro le 25 preventivate.

Le dichiarazioni

"L’installazione di questo e di nuovi ecocompattatori a Firenze è un passo avanti per il rispetto dell’ambiente e arriva per rispondere alle esigenze di soci e clienti sempre più attenti e desiderosi di fare la propria parte per il Pianeta. I numeri di raccolta raggiunti nel 2022 ci dimostrano che si può fare molto per ridurre le emissioni di CO2 e il nostro impatto sull’ambiente" afferma Claudio Vanni, responsabile relazioni esterne Unicoop Firenze.

"Coripet per la prima volta arriva a Firenze, un territorio urbano che con le sue attrazioni e il suo patrimonio artistico e paesaggistico ha più che mai motivazioni per andare nella direzione del rispetto del territorio urbano e dell’ambiente. Crediamo che l’economia circolare, punto cardine del progetto “bottle to bottle” di Coripet, sia un passaggio che possa contribuire attivamente alla svolta green di cui il nostro paese necessita" dichiara Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripet.