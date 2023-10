Coop promuove la body positivity e ridisegna la linea intimo

L'offerta di intimo di Coop si amplia con nuove referenze sostenibili e in linea con il messaggio di body positivity che il gruppo indirizza ai consumatori

Sei nuove linee arricchiscono l'offerta di Coop che, in linea con il messaggio lanciato dalle passerelle della settimana della moda di Milano, realizza una campagna per promuovere la body positivity con il claim Spogliamoci degli stereotipi esponendo corpi autentici in contesti reali. La gamma di intimo della cooperativa viene così potenziata con referenze nuove e rinnovata per quelle già esistenti con un'offerta che, dopo quasi due anni di lavoro, conta oggi oltre 550 varianti di prodotto tra taglie e colori differenti di slip, reggiseni, boxer, maglie che raggiungono su alcune linee anche la decima di reggiseno e la settima per lo slip. Nei punti di vendita la linea sarà legata al payoff Ti sta bene e ti fa stare bene a rafforzamento del concetto di questa operazione.

“ Proponiamo come sempre prodotti di qualità e attenti all’ambiente ma a questo aggiungiamo un messaggio potente che è da sempre parte del mondo cooperativo e cioè che la diversità non deve essere uno steccato ma una risorsa -osserva Maura Latini, presidente di Coop Italia-. Sappiamo che troppo spesso vengono riproposti dei canoni estetici stereotipati e noi crediamo che sia necessario tornare a raccontare corpi reali, normali e autentici”.

Le sei linee

Le gamme di referenze introdotte nell'assortimento di Coop sono così suddivise:

Invisible perché impercettibile e modellante, composta da reggiseni con ferretto e slip in microfibra impalpabile e tulle con doppia banda, realizzata con filati ed elastici ridotti al minimo o senza cuciture. Tre i modelli: vita regolare, vita alta e second skin.

perché impercettibile e modellante, composta da reggiseni con ferretto e slip in microfibra impalpabile e tulle con doppia banda, realizzata con filati ed elastici ridotti al minimo o senza cuciture. Tre i modelli: vita regolare, vita alta e second skin. Le fantasie , caratterizzata da prodotti in pizzo floreale, in cordonetto su base rete, composta da prodotti in tutto pizzo o in cotone elasticizzato con inserti di pizzo.

, caratterizzata da prodotti in pizzo floreale, in cordonetto su base rete, composta da prodotti in tutto pizzo o in cotone elasticizzato con inserti di pizzo. Bio con cotone a basso impatto ambientale, realizzata solo con filato di cotone da agricoltura biologica.

con cotone a basso impatto ambientale, realizzata solo con filato di cotone da agricoltura biologica. Quotidiana per l’intimo di ogni giorno per vestibilità e tipo di tessuto, in cotone stretch con la novità del reggiseno senza ferretto.

per l’intimo di ogni giorno per vestibilità e tipo di tessuto, in cotone stretch con la novità del reggiseno senza ferretto. Sport e Termica, la prima fornata da leggings push-up o a coste, coprenti e adatti a tutti gli sport e la T-shirt manica corta e lunga per lui; la seconda con T-shirt girocollo caldo cotone.

Il packaging

Sulla confezione una serie di testi redatti con la collaborazione del Comitato Global Inclusion, organizzazione che dal 2019 si occupa della diffusione di pratiche e linguaggi inclusivi, per raccontare come sia importante amarsi anche nei mille difetti. E all’interno di ogni prodotto, una serie di messaggi positivi scritti sulle etichette per aiutare il buonumore,

messaggi come Trova la meraviglia in ogni piccola cosa.

La sostenibilità

Per assicurare prodotti sani e di qualità, Coop si avvale del sistema di controllo e certificazione internazionale Oeko Tex 100, che garantisce nei tessuti, nelle varie fasi di lavorazione, il monitoraggio sulla presenza di sostanze nocive e il conseguimento di determinati requisiti ecologici. Anche nell’esposizione dei prodotti nei negozi c'è attenzione all'aspetto green con la gruccia monoclip riutilizzabile e in plastica riciclata, vincitrice

di due premi di packaging nel 2021.