Cortilia entra nei punti di vendita Coin

Cortilia arriva in sette punti di vendita Coin di sei città italiane con corner dedicati al periodo natalizio e potenzia la sua presenza online

Nuove iniziative per Cortilia che si prepara al Natale proponendo una presenza su più fronti, in un'ottica di omnicanalità. Sul canale online, Cortilia prepara i cesti aziendali con proposte grenn e carbonneutral oppure charity.

Quest'anno però la società sta sviluppando anche una presenza offline con sette corner allestiti all'interno di altrettanti store Coin in sei città italiane tra il punto di vendita di piazza 5 Giornate a Milano, all'interno del quale sono stati predisposti espositore in zone centrali interamente dedicati ai prodotti del gruppo.

La mission di Cortilia

Cortilia connette consumatori consapevoli e produttori sostenibili attraverso un servizio rispettoso delle persone e del pianeta. Da fine aprile 2022, Cortilia è diventata una B Corp, certificazione internazionale che ci riconosce all’interno di un network di imprese che associano gli obiettivi economici a quelli di responsabilità ambientale e sociale.

La presenza online e l'arrivo a Roma

Il servizio è attivo in oltre 800 comuni tra Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte,

Veneto, Liguria e Lazio. A ottobre, il servizio online è arrivato a Roma all'interno del grande raccordo anulare con un'offerta iniziale di oltre 1.500 prodotti da più di 100 produttori locali con l'obiettivo di arrivare a 2.500 referenze e coinvolgere 300 produttori nelle prossime settimane. I clienti possono registrarsi a questo sito o scaricare l’app dedicata sul proprio

smartphone. La consegna sarà effettuata a domicilio in 24 ore con furgoni refrigerati per garantire massima freschezza e sicurezza alimentare.

A Roma, il servizio è attivo in tutte le zone all’interno del Grande Raccordo Anulare (comprese le ZTL, con l’esclusione di Città del Vaticano) dal lunedì al sabato dalle 6 alle 22 e permette ai consumatori di scegliere una fascia oraria di due ore di proprio gradimento.

"Come società Benefit e certificata B Corp continueremo ad impegnarci in modo sempre più sostenibile nel rispetto dell’intero ecosistema” afferma Marco Porcaro, Ceo e founder di Cortilia.