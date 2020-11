Crai per l’ambiente: arriva la terza short collection

In linea con la filosofia ecosostenibile adottata da Crai, racchiusa nel claim Crai per l’ambiente, è stata lanciata la terza short collection del 2020 che vede protagonisti otto peluche realizzati in plastica riciclata che si ispirano ad altrettanti elementi naturali: Pianeta, Girasole, Fiamma, Sole, Goccia, Flora, Fulmine e Soffio. Attraverso questa operazione l'insegna si pone l'obiettivo di sensibilizzare i clienti sul rispetto dell’ambiente e sull’importanza del riciclo coinvolgendo i bambini e le loro famiglie.

Questa iniziativa rientra in un più ampio progetto di fidelizzazione in ottica di ecosostenibilità a cui Crai lavora già da tempo e il cui impegno proseguirà anche in futuro con nuovi progetti.

Come partecipare

Sarà possibile collezionarli a partire dal 16 novembre 2020 e fino al 21 febbraio 2021 raccogliendo i bollini per completare la collezione.

Per ogni 15 euro di spesa, nei punti di vendita aderenti, il cliente riceverà 1 bollino o più, a seconda dell’eventuale acquisto di alcuni prodotti sponsor. Al raggiungimento di 12 bollini, aggiungendo un piccolo contributo di 2,90 euro, si potrà scegliere uno dei peluche, che si potranno ottenere gratuitamente usando 850 punti Cuore dalla propria carta fedeltà Crai.

A supporto di questa operazione è stato avviato un piano di comunicazione, online e instore, che coinvolgerà tutti i media del gruppo. In parallelo è prevista comunicazione advertsing su Rai 1.