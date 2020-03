Gruppo Crai: le iniziative a sostegno dell’ambiente

L'impegno nei confronti dell'ambiente per il Gruppo Crai si testimonia attraverso attività ad hoc come nel caso dell'adesione all'iniziativa M'illumino di meno, già consolidata negli anni, lanciata da Caterpillar e Rai Radio 2 per aderire alla giornata del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili.

“Siamo molto orgogliosi di aderire a questa iniziativa e siamo convinti che anche i piccoli gesti possono fare una grande differenza -afferma Mario La Viola, direttore marketing, format, rete e sviluppo-. Ma non ci fermiamo qui, e per il 2020 abbiamo programmato diverse iniziative, a tema sostenibilità ambientale, molto forti e che qualificano ulteriormente l’impegno di Crai, dei cedi e dei negozi”.

Il logo che identificherà tutte le attività del gruppo finalizzate a questo scopo saranno contraddistinte dal claim Crai per l’ambiente. Alla campagna M'illumino di meno, così come alle altre messe in atto nel corso dell'anno, aderiranno tutte le insegne del gruppo: Crai, Caddy’s, IperSoap, Pilato, Proshop, RisparmioCasa, Saponi&Profumi, Shuki, Smoll.

Nel caso della campagna lanciata da Caterpillar e Rai Radio 2, sono state programmate cinque radiopromozioni, a cura di Filippo Solibello e Marco Ardemagni, i conduttori del programma Caterpillar della sessione mattutina. In parallelo, anche i media del gruppo Crai (houseorgan, radio in-store, web e social media) e tutta la comunicazione instore hanno supportato il progetto.