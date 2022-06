D.IT e Bitossi Home: nuova short collection per Sigma

Al via una nuova iniziativa lanciata da D.IT-Distribuzione Italiana per i punti di vendita Sigma. L'operazione si chiama Passione Italiana

Pronta la nuova short collection pensata per l'estate 2022 lanciata da D.IT-Distribuzione Italiana e Bitossi Home che tornano a collaborare, in linea con la filosofia del gruppo che intende valorizzare le produzioni di eccellenza del nostro Paese. "Siamo impegnati nella valorizzazione del made in Italy, dei prodotti italiani e delle eccellenze del nostro Paese – dichiara Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing di D.IT-Distribuzione Italiana–. Una mission che con passione portiamo avanti anche nelle nostre collezioni con proposte firmate da brand importanti e di quella qualità e bellezza italiana riconosciuta in tutto il mondo”.

La nuova operazione è stata chiamata Passione Italiana ed è ispirata al tema Pizza, simbolo culinario della tradizione italiana nel mondo, e offre ai clienti una selezione di prodotti firmati Bitossi Home per l’allestimento della tavola, presidiando così una nuova categoria merceologica. Per questa occasione, viene proposta una gamma caratterizzata dalle tonalità mediterranee del blu mare, azzurro cielo e verde salvia mescolate alla leggerezza di armoniche trasparenze. Sono disponibili Gift Box contenenti quattro piatti pizza da scegliersi in altrettante differenti decorazioni, Caraffa, set 2 bicchieri acqua/birra, Bottiglia Olio, Teglia pizza, set 2 tovagliette all’americana. L’iniziativa, al via il 13 giugno, sarà valida sino all’11 settembre 2022 nei circa 600 punti di vendita aderenti all’iniziativa.

Come partecipare

Si procederà con la tradizionale raccolta punti: si attribuirà un bollino per ogni 10 euro di spesa, multipli inclusi, per poter ricevere, al raggiungimento del target (12, 15, 20, 25, 30) e con l’aggiunta di un piccolo contributo economico, uno dei prodotti della collection. Verranno inoltre definiti una selezione di prodotti Jolly a marchio Sigma e dell’industria, quali acceleratori per il cliente per facilitare il raggiungimento delle soglie di meccanica. L’operazione sarà supportata da un piano di comunicazione su radio nazionale, digital e sul volantino Sigma, con materiale POP e con spot radio in store.