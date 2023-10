Da Agromonte e Galbani Santa Lucia soprese per i clienti

Comprando un sugo di Agromonte e una mozzarella Galbani Santa Lucia sarà possibile partecipare al concorso Matrimonio all’italiana

Acquistando una mozzarella per la pizza Galbani Santa Lucia unitamente a una salsa Agromonte si potrà prendere parte al concorso Matrimonio all’italiana.

Per partecipare sarà possibile registrarsi sull’apposito sito internet, dimostrando l’acquisto congiunto della mozzarella assieme a una fra le salse pronte e le passate siciliane.

Tra i premi in palio sarà possibile vincere una planetaria Electrolux o una cooking class con il campione mondiale della pizza Giuseppe Criminisi.

Anche i re dei social a supporto dell’iniziativa

Il concorso, inizialmente in Sicilia, dove l’azienda Agromonte ha sede, terminerà il 16 dicembre. Prevista in contemporanea una campagna di influencer marketing che vedrà protagonisti content creator specializzati nel settore food, specialmente siciliani, che promuoveranno Matrimonio all’italiana chiamando il loro popolo di follower a una call to action.

Il concorso è un’iniziativa di comunicazione che si propone di celebrare i sapori semplici e tipici della cucina italiana, famosa in tutto il mondo.