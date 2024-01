Da Coop gli assorbenti della mdd per frenare l’aumento dell’iva

Dal retailer nessun aumento dei prezzi sugli assorbenti a marchio proprio per non scaricare il rincaro dell’iva sulle consumatrici fino al 30 aprile

Nessun rincaro sugli assorbenti a marchio proprio di Coop, nonostante l’aumento dell’iva dal 5 al 10% previsto in Legge di Bilancio. Questo è l’impegno del retailer per non sfavorire le consumatrici alle prese con l’aumento dell’imposta. “Con il rialzo dell’iva al 10% non possiamo non prendere una posizione -comunica Maura Latini, presidente di Coop Italia-. Già a ottobre 2023, quando si paventava una simile possibilità, abbiamo rivolto un appello pubblico per invitare il Governo e il Parlamento a tornare indietro su ciò che non è solo un tema economico. Ora riavviamo la mobilitazione e dimostriamo con l’azione sui nostri prodotti che abbassare l’iva è possibile e necessario”.

Onde Rosa riprende la mobilitazione

Oltre a Coop, anche Onde Rosa, un collettivo di giovani donne, su TamponTax nella Legge di Bilancio 2024 giudicano un passo indietro quello dell’iva che ritorna al 10% sugli assorbenti femminili, che discrimina le donne e pregiudica una vittoria già conseguita appena un anno fa. Annuncia ancora mobilitazione: si riapre la petizione voluta dal collettivo femminile su Change.org che un anno fa si era chiusa con oltre 680 mila firme online (oltre le 80 mila in presenza nei banchetti all’interno dei supermercati Coop). Obiettivo: raggiungere il milione con lo slogan “Il ciclo è ancora un lusso!”. Onde Rosa, sul dietrofront sull’imposta “oltre ad essere clamoroso è profondamente ingiusto: grazie all’azione di questo Governo, stando ai fatti, il ciclo mestruale torna ad essere un lusso. Da parte nostra resta l’indignazione e la promessa a nuove mobilitazioni”.