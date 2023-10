Dalle bowls alle creme spalmabili e snack

Bowlpros mette al centro salute e colazione. In crescita con l'ingresso in gdo e l'allargamento dell'assortimento

L'azienda offre al pubblico una vasta gamma di prodotti caratterizzati da valori bilanciati, pochi ingredienti, ma senza mai perdere di vista il gusto. "Ci siamo affermati sul mercato grazie all'offerta di alimenti per la colazione, come le creme 100% frutta secca, le creme vegane, le creme spalmabili, proteiche e cereali da colazione, come porridge e granola. Oggi stiamo lavorando per consolidare questo segmento e per diventare punto di riferimento anche nella commercializzazione di snack healthy".

A tal proposito è stato ampliato il catalogo inserendo barrette vegane, ad alto contenuto proteico, gallette di legumi e il grande arrivo dell'autunno: i granola bites.

Sono snack ready-to-go di granola a base di semi in due gusti e con funzioni nutrizionali specifiche per l'organismo.

Un'offerta ampia

Prodotti a marchio, nel segmento healthy, per colazione e snack. Questo commercializza oggi Bowlpros, Impresa nata nel giugno 2020, muovendo dall'idea di creare e vendere bowls per le colazioni in cocco e legno di palma e oggi grazie all’apertura a granole, porridge, creme spalmabili, snack proteici dolci e salati- una realtà che dichiara un fatturato di 1,7 milioni di euro nel 2022 (+70% sul 2021): un 20% sul canale B2B e il restante 80% eCommerce.

A fine 2022 l'ingresso ufficiale in gdo, dall'inizio del 2023 fa presenza su Amazon con prodotti e formati dedicati, Bowlpros punta a raggiungere entro l'anno un giro d'affari di 2,5 milioni di euro con una previsione di crescita a 13 milioni entro il 2027. Questo anche grazie a un team commerciale dedicato all'espansione in gdo e un team logistica per il pieno controllo della catena distributiva. A spiegarlo è Carlo Eroini, fondatore e ceo di Bowlpros.

"Il mercato globale dell'healthy food sta vivendo un momento di grande sviluppo per diverse ragioni, che vanno dalla tendenza verso uno stile di vita più sano alla maggiore consapevolezza dei consumatori sull'importanza di scegliere prodotti con pochi ingredienti e nutrizionalmente bilanciati. Per questo motivo, ci aspettiamo un andamento positivo nei prossimi anni, promuovendo prodotti che ci distinguono dall'offerta colazione e snack tradizionale e arrivando ad un segmento dl mercato sempre più grande grazie all'espansione in gdo". Attualmente la distribuzione coinvolge insegne quali Carrefour Market, Ipermercati Conad, Gel Market, To.market. Un'ulteriore presenza con distribuzione e somministrazione di alcuni prodotti all'interno di market e punti ristoro Areas My chef (auto- strade, ferrovie ed aeroporti)."

L'obiettivo è inserire i prodotti in un numero sempre maggiore di punti di vendita e insegne delta grande distribuzione. Vogliamo garantire un'offerta dl prodotti al passo con le richieste del mercato, senza mai perdere di vista il controllo della catena distributiva".

