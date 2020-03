D’Amico presenta la V° collezione dei Vasi D’Autore

D’Amico presenta la collezione 2020 dei Vasi D’Autore, che portano la firma del Maestro di arte contemporanea Giovanni Frangi.

Il tema delle quattro capsule in versione limited edition, che impreziosiscono i vasi nel maxi-formato da 700gr, è quello delle Stagioni. Per la loro realizzazione l’artista milanese si è ispirato al bosco che, cambiando colore e forma nel corso dei mesi, rappresenta il passaggio delle quattro stagioni. Ad ogni stagione è quindi associato un colore specifico: il verde della Primavera indica allegria e rinascita, il rosso attribuito all’Estate simboleggia maturità e splendore, il marrone dell’Autunno raffigura quiete e memoria, mentre il blu, che rappresenta l’Inverno, è dedicato alla calma e alla purezza.

I Vasi D’Autore, rappresentazione del senso artistico e creativo di D’Amico, sono destinati ad avere nuova vita in chiave sostenibile. Le capsule trasformano i vasi di vetro in oggetti contemporanei di design e di arredamento per la propria casa e una volta gustato il prodotto, contenuto all’interno, possono trasformarsi in pratici recipienti per contenere spezie, zucchero o caffè, in funzionali ed eleganti contenitori.

La nuova collezione 2020 è disponibile per le referenze: Melanzane, Carciofi alla Rustica, Pomodori Secchi e Olive Dolci Snocciolate di Castelvetrano.