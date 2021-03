Decathlon potenzia la presenza in Sicilia e Piemonte

Sesto punto di vendita in Sicilia per Decathlon che conquista l'area occidentale dell'Isola dove non era ancora presente con uno store realizzato a Trapani, in via I Dorsale Zir. La rete siciliana comprende i negozi di Melilli (Sr), Catania, Milazzo, San Cataldo (Cl), Ragusa. La struttura trapanese si estende su un'area di 1.000 mq, è dotata di cinque casse di cui due in modalità self cash e impiega 20 collaboratori, di cui 15 neo-assunti. “Sono particolarmente orgogliosa di capitanare il progetto di Trapani per Decathlon Italia -afferma la store manager Emanuela Bruno-. Da un canto, perché sono siciliana e credo fortemente che un’azienda che promulga i valori dello sport possa apportare molto valore in un territorio ricco di risorse naturali come il nostro, dall’altro per la fermezza con cui si è voluto perseguire i piani di sviluppo offrendo nuove opportunità di lavoro in un contesto territoriale e nazionale controverso”.

Lo store offrirà esperienze di acquisto omnicanali, con la possibilità di ordinare l’intero catalogo delle oltre 80 discipline sportive presenti su questo sito con consegna a casa o nel punto di vendita. L’assortimento instore prevede, invece, articoli per attività all’aria aperta, quali escursionismo, sport acquatici, ciclismo, running, equitazione e tennis. Tra i servizi sono disponibili il noleggio di materiale (in particolare sup e kayak possono essere noleggiati in locale, così come le bici il cui ritiro è possibile direttamente nel punto di vendita) ed il servizio di stampa e personalizzazione di abbigliamento e attrezzatura sportiva.

Rimane ancora aperta invece la lunga e delicata vicenda della possibile apertura di Palermo che vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Dopo l'apertura di Trapani, Decathlon aprirà uno store anche ad Asti, in via Pierina Campanella 7, la cui inaugurazione è prevista per il 30 marzo. Il locale si sviluppa su una superficie di 2.500 mq e dispone di un impianto fotovoltaico sul tetto sia per la produzione di sia per alimentare le colonnine di ricarica auto. Nel negozio, uno spazio è dedicato a prodotti e servizi per la mobilità sostenibile come biciclette, monopattini, skate, servizi di noleggio, riparazione, compra vendita dell’usato. Il locale dispone di sette casse di cui quattro in modalità self cash.