Delicius diversifica per provenienza del pescato

Due nuove referenze che alle spalle hanno i valori consolidati Delicius: da qualche mese il consumatore può trovare a scaffale i Filetti di Alici in olio di oliva, linea Origini. I due prodotti sono diversi per la provenienza del pescato: in una confezione sono infatti riposte le Alici del Canale di Sicilia, nell’altra le Alici del Mar Cantabrico. Le prime hanno una consistenza delicata e si riconoscono per il colore rosato intenso dei filetti e il tipico profumo di prosciutto persistente anche dopo l’assaggio; le seconde un intenso color marrone, sono spesse e saporite, con una delicata coltre di grasso che incide piacevolmente sul gusto.

Queste due referenze: “continuano e confermano -spiega Andrea Maggioni, direttore generale Commerciale Marketing di Delicius – l’approccio e la capacità dell’azienda di apportare valore e distintività allo scaffale delle categorie di specialità ittiche ambient”. In particolare, l’innovazione di queste due proposte si fonda su tre principali valori: il pack in alluminio 100% riciclabile, la provenienza e il formato monoporzione da 28 g. “Le nostre ricerche di settore confermano che proprio la provenienza è uno dei primi driver di acquisto dichiarato dai consumatori italiani”. La scelta di puntare sulla monoporzione è basata su considerazioni sia tattiche che strategiche: “un punto prezzo più contenuto permette di allargare la platea di potenziali acquirenti e soddisfare un’esigenza del consumatore a seguito della polarizzazione dei consumi, che si è accentuata con la pandemia. Consumatori attualmente non-user Delicius potranno quindi apprezzare la qualità (immutata) dei nostri filetti a un costo ridotto. In altra prospettiva, la monoporzione in alluminio riciclabile al 100% permette al consumatore contemporaneo di effettuare scelte di acquisto sostenibili anche per grammature più ridotte, che attualmente sono presidiate da confezioni meno rispettose dell’ambiente come le vaschette e buste in plastica”.

Come si comunica su pack monoporzione, così piccoli?

Piccola confezione significa poco spazio per raccontare ai clienti finali le qualità del prodotto e il suo elemento distintivo. Delicius ha in questo senso lavorato con competenza e nelle due confezioni specifiche il visual dei filetti proposti ben si accompagna alle key-words “colore rosato/gusto prosciutto” per la provenienza Canale di Sicilia e “filetto corposo” per quella del Mar Cantabrico. “Una intensa attività di engagement su questi aspetti – sia di presentazione che di gusto dei prodotti – sarà poi svolta nei nostri canali social, che ormai presidiamo con ottimi risultati da qualche anno, in partnership con un protagonista del settore food come Chef In Camicia”. Alle referenze è dedicato lo spot dal claim “Se senti il mare, è Delicius”, on air in questi giorni sulle principali emittenti. Allo stesso tempo l’azienda si è attivata per sfruttare le opportunità promozionali che nel periodo di picco stagionale natalizio massimizzeranno l’offerta di Alici Delicius, al fine di accelerare la curva distributiva in gdo delle nuove referenze lanciate, sfruttando anche per esempio le esposizioni fuori banco.