Apulia Distribuzione amplia la rete Carrefour in Salento

Si potenzia la presenza dell'insegna Carrefour di Apulia Distribuzione che in Salento ha realizzato un punto di vendita Maxi Store Carrefour Market - Rossotono a Nardò, sviluppato su una superficie di 1.500 mq, a cui seguirà l'apertura di Leverano dove sarà attivato un corner Rossotono, specializzato nel fresco.

“Con questa operazione potenziamo la nostra presenza in Puglia e in particolar modo nel Salento consolidando al tempo stesso la nostra partnership con Carrefour -commenta Antonio Sgaramella, presidente e amministratore delegato di Apulia Distribuzione-. Il nostro gruppo compie quest’anno 20 anni di attività con il nome di Apulia Distribuzione e vogliamo sviluppare sempre di più una solida rete sul territorio regionale, in grado di avere ripercussioni sulla vita delle persone. I nostri obiettivi: garantire ai consumatori che ci scelgono prodotti di qualità al giusto prezzo e sostenere l’economia e la società attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro che, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo sono il nostro vero orgoglio”.

Lo store propone nell'area freschi l’ortofrutta, la pescheria e il banco carni con il corner Rossotono.

In termini di convenienza, sono state sviluppate varie iniziative: Ribassati&Bloccati, in linea con l'attività nazionale dell'insegna, che prevede una linea di prodotti a prezzi particolarmente bassi, e Prezzo Amico, con la riduzione dei prezzi a scaffale

sui prodotti più richiesti dai consumatori, anche sulle grandi marche.

Apulia Distribuzione

Nel 2020 la società ha siglato un accordo con Carrefour Italia. È presente sul mercato di

Puglia, Basilicata e Calabria con le insegne Carrefour Express, Carrefour Market e ipermercati Carrefour, in Sicilia con Qui Conviene e Ils Discount. L’azienda inoltre è proprietaria dei marchi Rossotono e MaxiLike (presente solo in Sicilia). Per la distribuzione cash and carry, Apulia è presente in Puglia e Calabria con il marchio Tuttorisparmio.