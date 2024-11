Deliveroo pensa all’ambiente e propone imballaggi sostenibili

Deliveroo offre ai ristoratori partner la possibilità di utilizzare per le consegne imballaggi costituiti da materiali progettati per minimizzare l’impatto ambientale

Deliveroo dimostra in modo concreto il proprio impegno verso la sostenibilità ambientale adottando una piattaforma dedicata agli imballaggi riciclabili al 100% e progettata per semplificare l’accesso dei ristoratori a soluzioni ecologiche. La piattaforma Deliveroo Packaging, accessibile in Italia tramite il sito deliveroo-packaging.it, consente di scegliere all’interno di una vasta gamma di imballaggi sostenibili, che comprende materiali compostabili, carta, cartone e plastica riciclata, al fine di ridurre l’impatto ambientale della propria attività.

Con questo nuovo servizio, Deliveroo mira a promuovere una transizione “green”, fornendo strumenti e risorse che facilitino l’adozione di pratiche ecologiche da parte dei suoi partner, che, lo ricordiamo, nel nostro Paese comprendono oltre 24.000 ristoranti e 2.000 negozi di alimentari distribuiti in più di 1.800 comuni.

Disponibile in Belgio, Francia e Italia, la piattaforma offre una selezione di prodotti certificati, specificamente progettati per il settore delle consegne e proposti a prezzi competitivi. “Grazie a questa iniziativa, offriamo ai ristoratori partner di Deliveroo un accesso semplificato a soluzioni più ecologiche, accelerando così la loro transizione verso pratiche sostenibili”, dichiara Matteo Sarzana, direttore generale di Deliveroo Italia.

I numeri del progetto Deliveroo Packaging

Collaudato nel Regno Unito, dal 2018 il progetto Deliveroo Packaging ha permesso di distribuire oltre 25 milioni di unità di imballaggi ecologici, portando a risparmiare 25.000 kg di plastica e riducendo di 30.000 kg le emissioni di CO₂. Forte di questa esperienza, Deliveroo evidenzia l’efficacia della piattaforma come strumento per promuovere pratiche sostenibili su larga scala.

Un elemento centrale dell’iniziativa è la partnership con PackHelp, realtà attiva nella produzione di imballaggi ecologici. La collaborazione strategica garantisce alle aziende, indipendentemente dalla loro dimensione, l’accesso a imballaggi progettati per minimizzare l’impronta ecologica. Deliveroo sottolinea che tali imballaggi sono studiati per mantenere la qualità, l’integrità e la temperatura dei pasti durante il trasporto, rispondendo così alle esigenze operative del settore delle consegne.