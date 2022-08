Deliveroo punta sui virtual brand della ristorazione: sono oltre 2.000 attivi sulla App. Fra le specialità più ordinate spiccano il poke e le patatine fritte

Continua la crescita dei ristoranti virtuali. Nel secondo trimestre 2022, il numero dei virtual brand presenti sulla app di Deliveroo è aumentato del 90% rispetto allo stesso periodo del 2021. Oggi sono più di 2.000 i virtual brand attivi in piattaforma, un numero quasi raddoppiato rispetto allo scorso anno, a dimostrazione, secondo Deliveroo, di quanto sia apprezzata la capacità dei virtual brand di innovare il modo di fare ristorazione, dando la possibilità ai ristoratori di cogliere nuove fette di mercato e creare occasioni di sviluppo e crescita del fatturato.

Cosa sono i Virtual Brand

Tramite i virtual brand i ristoratori partner di Deliveroo affiancano alla loro offerta, fisica e tradizionale, un ristorante virtuale presente e disponibile solo sulla piattaforma. In questo modo, sempre utilizzando la cucina del ristorante fisico, il partner ha la possibilità di proporre, attraverso un nuovo brand, nuovi piatti e tipi di cucina, quindi una nuova offerta pensata esclusivamente per l’online e tagliata su misura della domanda presente in una specifica area geografica. Attraverso il supporto consulenziale di Deliveroo, i virtual brand aiutano il ristoratore a definire un posizionamento commerciale più circoscritto capace di interpretare una nuova domanda e target diversi e, dunque, aumentare il giro d’affari.

“I virtual brand sono un esempio concreto di come Deliveroo sia capace di aiutare la ristorazione, mettendo i nostri partner nelle condizioni di innovare la propria offerta commerciale, raggiungere nuovi consumatori e aumentare il proprio fatturato -ribadisce Matteo Sarzana, general manager Deliveroo Italy-. La crescita del numero dei virtual brand presenti in piattaforma è la dimostrazione più evidente della soddisfazione dei nostri partner e ci posiziona come un partner strategico dei ristoranti partner che vogliono investire in innovazione”.

Rispetto al numero totale dei ristoranti partner di Deliveroo, la città con il maggior numero di virtual brand in Italia è Trapani, seguita da Conegliano Veneto e Reggio Emilia. Chiudono la Top 5 Milano e Civitavecchia. Il piatto più ordinato dai virtual brand presenti in piattaforma è il poke bowl (l'ormai arcinota hit di di origine hawaiana a base di riso e pesce). Seguono le patatine fritte, il burrito messicano, le insalate componibili e gli anellini di cipolla.