Delizie Veggie: la campagna omnicanale di Carrefour

Parte la campagna omnicanale di Carrefour nata in collaborazione con Barilla, Alpro di Danone, Findus e Garden Gourmet (Nestlé)

In occasione del Vegetarian Day, in programma il 1° ottobre, Carrefour propone Delizie Veggie, una campagna omnicanale nata in collaborazione con Barilla, Alpro di Danone, Findus e Garden Gourmet (Nestlé). La campagna, attiva dal 25 di settembre all’8 di ottobre, coinvolge i punti di vendita Carrefour di Assago e Carugate a Milano dove sono state allestite aree dedicate. L'iniziativa intende promuovere la cucina vegetariana mettendo al centro i prodotti vegetariani attraverso suggerimenti culinari promossi dall'insegna.

Nel corso dell'evento, all’interno degli store coinvolti, i consumatori potranno scannerizzare uno speciale QR code per accedere a un ricettario online dedicato alla cucina vegetariana. In parallelo, sull'eCommerce di Carrefour, sarà presente la sezione dedicata a Delizie Veggie, con la possibilità di consultare le ricette e scoprire i prodotti dedicati all’iniziativa e acquistabili sul sito e dall'App Carrefour.

Le dichiarazioni

“La collaborazione con brand del calibro di Barilla, Alpro di Danone, Findus e Garden Gourmet (Nestlé) rafforza ulteriormente l’offerta proposta ai consumatori in tema di prodotti vegetariani, garantendo la possibilità di sperimentarne la cucina attraverso un'ampia varietà di prodotti" dichiara Bruno Moro, direttore commerciale Carrefour Italia.

“L’impegno del Gruppo Barilla è di offrire alle persone la gioia che il cibo buono e ben fatto può dare loro, fatto con ingredienti selezionati provenienti da filiere sostenibili, contribuendo a un presente e un futuro migliore” afferma il Gruppo Barilla, main partner del progetto.

“Sempre più italiani stanno diversificando la propria alimentazione guardando alle proteine vegetali e proprio l'Italia rappresenta il terzo mercato più grande in Europa in termini di vendita di prodotti a base vegetale" dice Lucia Chevallard, direttrice Alpro.

“La nostra proposta di prodotti vegetali si rivolge a tutti, a chiunque voglia adottare scelte attente al pianeta a tavola senza compromessi in fatto di gusto. La linea Green Cuisine, lanciata nel 2020, rimane una linea importante e strategica, sia per l’impegno del brand nella salvaguardia dell’ambiente, sia per la crescente domanda di prodotti con proteine alternative a quelle di origine animale, gustosi e salutari" conclude Marco Miglioranza, Southern Europe Marketing Lead Green Cuisine & Italy Marketing Manager Vegetables & Meals Findus Italia.