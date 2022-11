Findus lancia la promo Chi ha mangiato i sofficini?

L'iniziativa Chi ha mangiato i Sofficini? consentirà ai clienti di partecipare al concorso che mette in palio 2.000 Cluedo Edizione Speciale Carletto

On air queste settimane la nuova consumer promo di Findus che vede ancora un volta come protagonista il camaleonte Carletto. L'iniziativa Chi ha mangiato i Sofficini? consentirà ai clienti di partecipare al concorso che mette in palio 2.000 Cluedo Edizione Speciale Carletto. Sei diversi personaggi, nuove stanze e armi personalizzate come forchetta, cucchiaio, coltello, guanto da forno, spatola e bacchette cinesi. Il gioco avrà un unico scopo: risolvere l’enigma Chi ha mangiato i Sofficini?, in quale stanza e con quale arnese da cucina. Il concorso sarà attivo fino al 31 marzo del 2023.

Per la promozione di questa attività è stata attivata una campagna su più canali di comunicazione e in store, sui canali social di Carletto (Facebook ed Instagram), sul digital con un OLV e un bumper e con un codino in TV. La consumer promo è gestita da Apload, i contenuti social da BCube, la creatività delle animazioni da MCCANN e la produzione da Ubik.

Come partecipare al concorso

I consumatori che vorranno partecipare dovranno acquistare almeno uno tra i prodotti Sofficini e Carletto Findus in promozione, tra cui i pack Fun Meals, inserire i dati richiesti nella sezione dedicata sul sito della promo e scoprire subito se si è vinto.