Il piano di espansione di Despar Centro Sud continua a rafforzare la presenza dell'insegna in area 4. Il gruppo arriva a Orta Nova (Fg) con un punto di vendita Interspar, realizzato su alcuni asset: sostenibilità, modernità e innovazione. Lo store si trova sulla strada provinciale 81 e va a consolidare la rete in Puglia dove sono presenti 217 negozi dell'insegna.

"Si tratta di una novità importante –spiega Pippo Cannillo, amministratore delegato di Maiora spa- che ci permette di coprire in maniera ancora più capillare un territorio vasto come quello dauno. L’obiettivo è sempre quello di offrire massima qualità e attenzione ai dettagli, per rendere la spesa quotidiana un’esperienza soddisfacente."

Il punto di vendita

L'assortimento dispone di 26.000 referenze

Opera con una squadra di 46 addetti

Sono attive cinque casse assistite e cinque casse self

I giorni di apertura: lun-sab 8.30-20.30; domenica 8.30-13.30 e 16.30-20.30.

Come da tradizione dell'insegna in area freschi sono presenti i reparti di gastronomia con una proposta pensata per le varie esigenze della giornata, dalla colazione al pranzo, fino a soluzioni per la cena, preparate dagli chef Despar, utilizzando i migliori ingredienti locali e le ricette della tradizione. Seguono panetteria, macelleria, salumeria, pescheria e ortofrutta, con prodotti sia freschi che in busta, già pronti da gustare. Disponibile inoltre l'area ristoro pensata per momenti di relax durante la spesa o per una pausa pranzo.

L'aspetto green

In questo store sono stati installati impianti di illuminazione a Led e impianti del freddo a CO2 che sfruttano una tecnologia di refrigerazione di ultima generazione, consentendo in tal modo l’efficientamento energetico ed elevati standard di sicurezza e affidabilità.