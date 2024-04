Despar lancia il concorso Premium ti Premia

Un concorso Istant Win per promuovere le linee mdd Despar Premium che identificano le eccellenze gastronomiche, le dop e igp

In occasione dei Campionati Europei di Atletica 2024 di Roma, Despar (al fianco di Spar International) attiva il concorso instant win Premium ti Premia che coinvolge i negozi aderenti di tutta Italia. L'iniziativa consente di vincere i biglietti per assistere alla manifestazione sportiva in programma dal 7 al 12 giugno 2024 nella Capitale. Il progetto consentirà al gruppo di promuovere le proprie linee mdd Despar Premium che identifica le eccellenze gastronomiche e le specialità locali selezionate tra cui le referenze Dop e Igp.

“Impegno, spirito di squadra, promozione di stili di vita sani sono da sempre valori di cui Despar è portatrice e che legano il mondo dell’atletica alla nostra insegna, come testimonia la sponsorizzazione di lunga data da parte di Spar International, gruppo a cui apparteniamo, dei Campionati Europei di Atletica, che quest’anno si svolgeranno in Italia. Proprio per celebrare questo importante appuntamento sportivo abbiamo voluto promuovere questo primo concorso nazionale che coinvolge tutti i punti vendita sul territorio italiano, dando l’opportunità ai clienti che ci scelgono di vivere di persona le emozioni dell’atletica, tra le più antiche discipline sportive, e il clima suggestivo di questa competizione” afferma Ombretta Putzu, responsabile marketing e comunicazione di Despar Italia.

Il concorso

I clienti che intendono partecipare, potranno farlo dal 4 aprile al 9 maggio acquistando almeno un prodotto Despar Premium e avere uno scontrino dell’importo minimo di 15 euro. Si potrà in questo modo partecipare al concorso a premi con vincita immediata, oltre che all’estrazione finale. I clienti dovranno registrarsi sul sito dedicato inserendo i propri dati anagrafici e successivamente caricando i dati dello scontrino. Basterà poi cliccare sul pulsante Gioca per scoprire immediatamente l’esito della giocata per il concorso Instant Win. Gli scontrini non vincenti partecipano, invece, all’estrazione finale: ogni cliente dichiarerà in fase di registrazione sul sito il proprio punto di vendita del cuore e in automatico verrà assegnato ad uno dei territori di riferimento delle sei società consorziate, potendo così partecipare all’estrazione finale.

I premi in palio

Per il concorso Instant Win ci sono in palio dieci week end a Roma per due persone con biglietti Vip per assistere alle gare dei Campionati Europei di Atletica in programma dal 7 al 12 giugno allo Stadio Olimpico: la vincita comprende l’alloggio per due persone in hotel 4 stelle e due Vip ticket per assistere agli Europei da una posizione esclusiva. A questo si aggiungono 36 elettrodomestici Samsung tra Sound Bar, TV 43’’e aspirapolveri Be Spoke, uno per ogni giornata di concorso. Gli scontrini non vincenti parteciperanno, invece, a sei estrazioni finali, una per ciascuna delle società che fanno parte del consorzio Despar Italia – Despar Nord Est (Aspiag Service), Despar Nord ovest (Gruppo 3A), Despar Centro Sud (Maiora), Despar Sardegna (SCS), Despar Sicilia (Ergon) e Despar Messina (Fiorino) – in cui si potranno vincere 18 Smart TV 55’’ Samsung QLED.