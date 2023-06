Di Leo lancia i Panpezzetti realizzati con acqua di mare

Di Leo prosegue a sostenere la filiera tracciabile e mad in Italy con i nuovi biscotti salati realizzati con acqua marina

Di Leo, azienda attiva nella produzione di prodotti da forno lancia una nuova referenza che sa di tradizione, con un pizzico di innovazione: i Panpezzetti sono l'alternativa croccante al pane realizzati con acqua di mare purificata per uso alimentare.

Si tratta di panetti prodotti con 100% grano italiano e olio extravergine d'oliva dei territori nostrani, venduti in due varianti tra classici e integrali. Si tratta di un prodotto croccante e friabile ricco di nutrienti a partire proprio dall'acqua di mare contenente, per natura, sali minerali e oligoelementi come magnesio, calcio, potassio e ferro.

Sostenibilità e attenzione alla filiera per Di Leo

Oltre alla sua tradizione nella cultura culinaria e ai contenuti salubri per il nostro organismo, l'acqua di mare è una materia prima del tutto sostenibile. Per il suo utilizzo, Di Leo sottostà a rigide regole a partire dai requisiti igienici: l'acqua viene prelevata dall'Adriatico pugliese in località Bisceglie che è Bandiera Blu d'Europa 2022. In seguito, il processo produttivo brevettato a livello internazionale prevede diversi stadi di filtrazione per rendere l'acqua pura rispettando i parametri della Direttiva Europea 2020/2184.

Dal 2016, inoltre, l'azienda ha siglato un accordo con Filiera Agricola Italiana che garantisce non solo tracciabilità, ma anche un'agricoltura sostenibile con adeguata retribuzione.