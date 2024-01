Di Stefano Dolciaria: a Sigep 2024 l’offerta B2B e B2C

Le tre business unit di Di Stefano Dolciaria saranno proposte a Sigep 2024. L'azienda proporrà le sue linee di lievitati, creme e semilavorati

In occasione della prossima edizione di Sigep 2024, l'appuntamento del Foodservice Dolce in programma a Rimini dal 20 al 24 gennaio, l'azienda Di Stefano Dolciaria proporrà le sue tre business unit con un’offerta diversificata sia B2B che B2C: lievitati, creme e semilavorati. “Le referenze Di Stefano sono genuine e di alta qualità, facili da preparare e ideali anche per essere combinate fra loro, per un’esperienza immersiva nel gusto autentico della Sicilia -afferma il direttore di produzione Enzo Di Stefano-. La nostra filosofia ci porta ad assicurare una cura rigorosa e meticolosa di ogni fase della preparazione, dalla selezione degli ingredienti al confezionamento”.

L'offerta Di Stefano a Sigep 2024

Un'area dello stand (progettato dall’agenzia Industria01 che da anni affianca l’azienda per codificarne valori e impegno in una strategia di comunicazione chiara) ospiterà la linea Boutique, distribuita in esclusiva nel canale delicatessen, enoteche e store specializzati, che comprende i lievitati, panettoni, pandori e la linea di Colombe confezionate a mano, i pesti salati e le creme spalmabili di frutta secca; un corner accoglierà la gamma Di Stefano Lab, semilavorati (basi e paste) e creme (nei formati food service) dedicati al mondo della pasticceria e gelateria professionale. Infine, un’area centrale per la gamma HomeLab, la buona Sicilia da preparare in casa che sarà distribuita nel canale retail, e già disponibile sulla piattaforma eCommerce, che propone ricette tipiche come cannoli siciliani, brioche col tuppo, dolcini di mandorla e croccantini al pistacchio da poter preparare a casa con l'aggiunta di ingredienti freschi. Filo conduttore tra le tre aree saranno le creme, presenti nelle differenti business unit e pensate per arricchire la gamma HomeLab.

Lo stand, caratterizzato da elementi grafici e immagini riconducibili alla Sicilia e alle sue tradizioni, sarà dotato di forni per dolce e salato e di impastatrici per assicurare continue degustazioni, nell’arco della giornata, dei suoi prodotti più tipici e distintivi tra cui il gelato. Uno schermo a parete fornirà informazioni sull’azienda e sulle sue linee tramite video e tutorial.

La linea per la gdo

In particolare, la linea HomeLab prevede 17 ricette suddivise in più categorie: prodotti da forno (brioches col tuppo, cannolo, dolcini e croccantini di mandorla e di pistacchio); semifreddi senza emulsionanti (fiordilatte, pistacchio, nocciola, cioccolato); gelati (fiordilatte, pistacchio, nocciola, cioccolato). Completano la linea, alcuni prodotti pensati per arricchire le ricette come le Granelle (pistacchio, mandorla, nocciola) e le due linee di creme Cremose e Cremù (130 gr.) disponibili anche nella gamma Di Stefano Lab in cinque varianti (mandorla, pistacchio, nocciola, gianduia, cioccolato fondente) che differiscono tra loro per packaging e ricettazione.

A queste referenze si sommano quelle salate realizzate con frutta secca. In questa categoria rientrano i tre gusti di pesti siciliani (mandorla, nocciola, pistacchio) disponibili in formati da 130 gr per il retail e 90 e 180 gr per il delicatessen.

La competizione per i lievitisti

Nell’ambito dell’evento, inoltre, Di Stefano Dolciaria parteciperà alla competizione Giovani lievitisti a confronto, quest’anno alla sua prima edizione. Si tratta di un campionato regionale a squadre che ha visto cimentarsi i partecipanti nella preparazione di una colomba artigianale realizzata con lievito madre fresco. Il concorso, riservato ai lievitisti under 30, è organizzato dall’Accademia Maestri del Lievito Madre & Goloasi e si concluderà il 22 gennaio con la premiazione che incoronerà i vincitori delle tre categorie: “Miglior Colomba Artigianale Tradizionale”, “Miglior Colomba Artigianale al Cioccolato” e “Miglior Colomba Innovativa”. Nella squadra siciliana anche il 23enne Mattia Maragliano di Di Stefano Dolciaria. In gara una colomba che incarna i valori distintivi del marchio: qualità, innovazione e forte legame con il territorio. Si tratta, infatti, di una colomba con confettura di polpa di fichi e glassatura in cioccolato e cubaita, molto utilizzata nella pasticceria agrigentina.