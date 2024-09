Dietor: a Milano il primo temporary store

Il marchio Dietor, specializzato nel settore senza zucchero e nella produzione di dolcificanti e caramelle Dietorelle, testa un pop-up store a Milano

Il punto di vendita inaugurato a Milano è stato concepito come uno spazio immersivo pensato per promuovere e valorizzare il marchio Dietor che, per la prima volta, testa un pop-up store. Il negozio si trova in via Ulrico Hoepli 3 e resterà aperto fino al 14 settembre, dalle 8.30 alle 17.30, orario durante il quale si intervalleranno momenti dedicati a dolci sugar free, alla pausa caffè del mattino e al classico tè delle 17. Ospite d'eccezione il pastry chef Damiano Carrara che realizzerà per i visitatori una Limited Edition di pasticceria fresca realizzata con prodotti Dietor. "Sono entusiasta di collaborare con Dietor per questa nuova avventura -sottolinea Damiano Carrara-. La nuova formulazione offre una dolcezza autentica senza compromettere il gusto, ideale per chi desidera ridurre il consumo di zucchero."

Si tratta di un blend di aromi naturali con cui Dietor replica il gusto del saccarosio, rendendolo ideale per bevande e ricette dolci. Il prodotto è disponibile in vari formati (sfuso, bustine monouso, liquido e compresse) e si distingue anche per un packaging moderno e sostenibile. La grafica rinnovata comunica immediatamente i punti di forza del prodotto: dolcezza e attenzione alla salute.

“In Dietor ci impegniamo costantemente per soddisfare le esigenze dei nostri consumatori,

il che ci ha resi un punto di riferimento nel mercato italiano. Per questa nuova linea

abbiamo lavorato intensamente con il nostro reparto di Ricerca e Sviluppo sulla

percezione del dolcificante nelle ricette dolci, cercando di ricreare un gusto il più possibile

simile a quello dello zucchero, offrendo una nuova esperienza di gusto. La scelta di

collaborare con Damiano Carrara, noto chef e pasticcere italiano, sottolinea il nostro

obiettivo di dimostrare come anche l'alta pasticceria possa utilizzare Dietor per ottenere risultati eccellenti”, dichiara Lorenzo Cacciatore, senior brand manager Dietor e

Dietorelle.