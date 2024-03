DimmidiSì in onda su La7

Per DimmidiSì continua la campagna do comunicazione sui canali tv nazionali: dopo la Rai è la volta della rete di Cairo

Prosegue il piano di comunicazione tv per la promozione di DimmidiSì. Dopo la campagna sulle reti Rai, l’azienda punta ora a La7. L’obiettivo è dare continuità alle attività promozionali, diversificando i canali. “Riteniamo strategico e fondamentale consolidare la nostra presenza televisiva come parte della strategia di comunicazione -dice Matteo Laconi, group marketing manager di La Linea Verde-: per questo dopo il successo del primo flight tv, abbiamo deciso di replicare”.

DimmidiSì, nuovo spot per promuovere le referenze

Il nuovo spot sarà in onda fino a metà aprile. Oggetto dello spot da 15 secondi è il mix di gamma e in particolare le insalatone piatti unici, le Lattughelle, burger salad, una novità nella IV gamma. DimmidiSì ha deciso inoltre di estendere la comunicazione a tutto il portfolio di prodotti, con il fine di valorizzare l’offerta. “Il nostro piano è molto profondo -continua Laconi-, versatile e globale e prevede una coralità di mezzi, fra cui radio, digital ed eventi sul territorio”.