Dispensa Emilia, la catena modenese famosa per le sue tigelle, apre il ristorante n.37 a Marcon (Ve), nel centro commerciale Valecenter

Dispensa Emilia propone da quasi 20 anni i sapori della tradizione culinaria modenese, e ora apre, a pochi chilometri da Venezia, un nuovo ristorante a Marcon, all’interno del centro commerciale Valecenter. È l'apertura n.37 in Italia, seconda in Veneto, e conferma l'importanza del nord Italia nello sviluppo di questa insegna della ristorazione a catena, i cui prodotti distintivi sono rappresentati dalle tigelle e dallo gnocco fritto, oltre che dalla pasta fresca liscia e ripiena e dai sughi della tradizione emiliana.

“Siamo entusiasti di aprire il nostro secondo locale in Veneto, una regione nella quale vogliamo incrementare la nostra presenza –commenta Alessandro Medi, amministratore delegato di Dispensa Emilia-. Valecenter sarà una location ideale per portare anche agli abitanti dell’area metropolitana di Venezia la tradizione del gusto e dell’accoglienza emiliana”.

Anche il nuovo ristorante a Marcon, come tutti quelli di Dispensa Emilia, sarà un luogo "accogliente e informale" per gustare piatti preparati come una volta, con materie prime del territorio modenese, ma con tutti i vantaggi e la comodità del servizio veloce, sia a pranzo che a cena. Il ristorante sarà aperto tutti i giorni dalle 11 alle 21, con più di 100 posti a sedere tra quelli all’interno del ristorante e quelli riservati in galleria. La nuova apertura creerà 20 nuovi posti di lavoro sul territorio, garantendo a tutto il personale (di cucina e di sala) una formazione completa.

La tigella, regina della Dispensa

Tutte le proposte del menù sono cucinate al momento dell’ordine. Gli ingredienti arrivano nei ristoranti dalla Cucina della Dispensa, l’unità produttiva di Modena che sforna e distribuisce quotidianamente tigelle, ragù, e molti altri condimenti. Nel menu di Dispensa Emilia è possibile scegliere tra gnocco fritto, tagliatelle, tortellini e insalate con prodotti del territorio, ma la vera protagonista è la tigella: dischi preparati con acqua e farina che, una volta preparati nella Cucina della Dispensa a Modena, arrivano nei singoli ristoranti dove finiscono di lievitare prima di essere cotti e farciti al momento con salumi e condimenti. In menù sono presenti in tante versioni: dalle Classiche alle Ortolane, dalle Sfiziose alle Imperdibili, come la Tradizionale con battuto di lardo e grana, la Bolognese con ragù di carne o la Baciami ancora con cipolle caramellate al balsamico.