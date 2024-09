Dispensa Emilia rafforza la copertura della cintura milanese

Dispensa Emilia, la catena di ristorazione conosciuta per i piatti della tradizione emiliana come tigelle, primi e insalate, apre un nuovo ristorante nel centro commerciale Fiordaliso a Rozzano, in via Eugenio Curiel 25. È il 46° ristorante in Italia, 18° in Lombardia, regione da sempre vicina e affine ai sapori e ai valori emiliani.

“Questa apertura in un centro commerciale di grande blasone, rientra nella strategia di presidio di tutta la cintura metropolitana milanese, coprendo così l’area a Sud della città, mentre solo poche settimane fa avevamo inaugurato un ristorante a Carosello di Carugate per coprire l’area a Nord-Est del capoluogo -spiega Alessandro Medi, Ad di Dispensa Emilia-. Il nostro piano di sviluppo è capillare sul territorio e punta a offrire a una clientela sempre più vasta la nostra esperienza unica, che unisce la bontà e la varietà delle ricette emiliane preparate come a casa alla rapidità e alla praticità del servizio. Con l’apertura di Rozzano stiamo idealmente chiudendo un cerchio, coprendo le principali direttrici di accesso alla metropoli lombarda: l’avventura è cominciata nel 2016 con il ristorante di Arese nel centro commerciale Il Centro, affiancato quest’anno dal vicino chiosco. Allora era la prima volta che Dispensa Emilia usciva dalla sua terra d’origine, mentre oggi siamo presenti in Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana, Veneto e Campania, a dimostrazione del successo trasversale della nostra formula”.

Il nuovo ristorante al Fiordaliso Rozzano crea 29 nuovi posti di lavoro sul territorio, tra cui 24 operatori, 2 supervisori, 2 assistenti e uno store manager.

Il ristorante si trova al piano terra della food court Fiordafood e accoglie i clienti con una superficie di 270 mq e 92 posti a sedere, a cui si aggiungono altri 60 posti a sedere nello spazio riservato nella food court di fronte al ristorante, e 25 nel dehors esterno attrezzato, per un totale di 177 posti a sedere per godersi la pausa pranzo ma anche un break pomeridiano, un aperitivo o una cena in compagnia. Il ristorante è aperto tutti i giorni dalle 11 alle 23. Come gli altri ristoranti di Dispensa Emilia con accesso dalla sede stradale, avrà un’area di parcheggio dedicata all’asporto App&go per i propri clienti App.