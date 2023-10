Dispensa Emilia apre a Roma Fiumicino il ristorante n.38. È un locale stand alone nel parco commerciale Da Vinci, di 330 mq e 174 posti a sedere

Continua la crescita di Dispensa Emilia in Lazio e nella Capitale. Dopo il ristorante nel centro commerciale Porte di Roma, uno dei più grandi della catena modenese, arriva il taglio del nastro del nuovo locale a Roma Fiumicino (parco commerciale Da Vinci), con il quale Dispensa Emilia arriva a 38ristoranti in Italia, dislocati al Centro Nord tra Emilia-Romagna, Piemonte, Lombardia, Veneto, Toscana e Lazio.

Il ristorante di Roma Fiumicino impiega 29 persone in prevalenza del luogo, è inserito come struttura indipendente (stand alone) nel parco commerciale Da Vinci di via Meucci 11, e sarà aperto da domenica a giovedì dalle 11 alle 22, venerdì e sabato dalle 11 alle 22,30. Per Dispensa Emilia è una scelta strategica sotto il profilo della visibilità: ogni anno l'aeroporto di Fiumicino accoglie milioni di viaggiatori da tutto il mondo (29,4 milioni solo nel 2022; fonte: ADR) e sempre dal 2022 è inserito nel Director General’s Roll of Excellence di ACI World, albo di eccellenza di cui fanno parte solo 64 aeroporti su oltre 18.000 nel mondo.

“Dispensa Emilia sta sviluppando una strategia di espansione basata sulla capillarità -spiega Alessandro Medi, amministratore delegato di Dispensa Emilia-. Per questo puntiamo sulla copertura della zona di Roma, dove il nostro primo ristorante nel centro commerciale Porte di Roma è stato accolto da un grande successo di pubblico. Oggi ci avviciniamo anche al turismo internazionale dell’aeroporto di Fiumicino, uno dei più premiati in Europa per i suoi standard di qualità. Ci fa piacere poter offrire nuovamente il gusto della cucina emiliana al pubblico romano che frequenta il parco commerciale Da Vinci, e far assaggiare le nostre tigelle e gli altri prodotti iconici di Dispensa Emilia anche a chi ruota intorno a Fiumicino mentre si sposta per il mondo”.

Con la sua formula Fast Casual, che abbina gli ordini veloci in cassa o tramite app alla comodità del servizio al tavolo, il nuovo Dispensa Emilia di Roma Fiumicino sviluppa 330 mq e ha 174 posti a sedere, di cui 44 nel dehors. Per favorire il piano di espansione in Italia con possibile svolte verso l’estero, nel 2018 Dispensa Emilia ha aperto le porte a Investindustrial, società di investimento leader in Europa, che oggi controlla la maggioranza dell'insegna modenese.