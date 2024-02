Dit rilancia i Prezzi bloccati a sostegno dei clienti

Fino al 31 marzo 2024 in oltre 1.000 punti di vendita Sisa e Sigma (Dit-Distribuzione italiana) circa 300 mdd rimarranno a prezzi bloccati

I prezzi di oltre 300 articoli delle mdd mainstream Sigma e Sisa (Dit - Distribuzione Italiana) rimarranno bloccati fino al 31 marzo 2024 per sostenere il potere di acquisto dei consumatori. La centrale nazionale multinsegna e multibrand, infatti, rilancia l’attività Prezzi Bloccati, in linea con quanto già proposto nell’ultimo trimestre 2023. L’operazione si articolerà in tutto il territorio nazionale con la partecipazione di oltre 1.000 punti di vendita a insegna Sigma e Sisa e coinvolgerà oltre 300 prodotti a marchio. Questa attività rientra in un più ampio piano strutturale che mira a rispondere alle esigenze dei consumatori e continuerà anche in futuro con la definizione di vari e nuovi panieri a listino bloccato.

“Ad inizio 2024 la quota media della mdd per il nostro sistema supera l’11% del mercato del Largo Consumo Confezionato (Lcc). Ad inizio del 2023 non arrivava al 9,5%, quindi i risultati sono stati nel complesso eccezionali. Occorre poi aggiungere che lo sviluppo di referenze mainstream anche nel freschissimo, quindi nei reparti ortofrutta, carne e gastronomia, ha contribuito a migliorare ulteriormente il percepito sul nostro prodotto a marchio come brand in grado effettivamente di sostenere la spesa dei clienti" sottolinea Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing di Dit.