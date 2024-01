#Gdoweekreport #Marca2024. Per il biennio 2024-2025, l'obiettivo di Dit è di aumentare la propria quota di mercato nel settore del Largo Consumo Confezionato e di tutta la gamma di prodotti a peso variabile

La mdd di Dit - Distribuzione Italiana, realtà multinsegna e multibrand con i marchi Sigma e Sisa, ha registrato un fatturato stimato intorno ai 3,5 miliardi di euro e una quota di mercato nazionale approssimativamente del 2%. In occasione di Marca by BolognaFiere 2024, il gruppo ha presentato le sue linee a marchio privato e i risultati ottenuti.

“Per noi il prodotto a marchio è un sistema vivo su cui dobbiamo sempre più costruire valore. Significa avere una relazione continuativa e duratura con 220-250 aziende, nei confronti delle quali il nostro comportamento ha un impatto molto forte. Significa supportare le produzioni e le economie locali ed anche essere un punto di riferimento essenziale per garantire ai nostri clienti qualità e convenienza –sottolinea Alessandro Camattari, direttore commerciale e marketing Dit-. Ma prodotto a marchio significa anche impattare non solo sulle nostre insegne, per esempio dal 2023 stiamo lavorando sullo sviluppo dei reparti freschissimi, quindi tutto quello che va a toccare e ad agire positivamente sulla frequenza di spesa dei nostri clienti”.

I risultati

I prodotti mdd hanno registrato un trend positivo con un incremento del 21% sul valore del singolo prodotto e dell'11% sul volume, conquistando pertanto l'11% del mercato del Largo Consumo Confezionato e un recupero di quota pari l'1,5% della mdd nell’ultimo anno. Negli ultimi 12 mesi dell’anno, il settore della drogheria alimentare in Italia ha mostrato ottime performance, sia nel dolce che nel salato: se il fresco confezionato ha ottenuto buoni risultati, è proprio nel settore del freschissimo e del petfood che i prodotti mdd hanno superato le aspettative. Da sottolineare anche i risultati nel settore dei prodotti surgelati, che, nonostante le difficoltà generali dovute all'inflazione e alla volatilità dei mercati, hanno visto i prodotti MDD diventare sempre più una scelta conveniente per i consumatori.

Gli obiettivi

Per il biennio 2024-2025, l'obiettivo di Dit è di aumentare la propria quota di mercato nel settore del Largo Consumo Confezionato e di tutta la gamma di prodotti a peso variabile (PV) fino a raggiungere quota 16%, puntando pertanto su una crescita sia nel confezionato che nel freschissimo.

Guardando al futuro, nel 2024, Dit si concentrerà sull'innovazione e sulla qualità tramite i marchi SIGMA e SISA nel segmento mainstream anche con nuovo impulso per il brand salutistico Equilibrio&Piacere, che vedrà l'introduzione di nuove referenze ad alto contenuto proteico. Sono inoltre previsti potenziamenti nel reparto ortofrutta e sul versante carne e gastronomia da banco. Non solo, nel 2024 si andrà sempre più verso un ulteriore rafforzamento della collaborazione con Slow Food, questo include il rilancio delle linee specialistiche, come lo sviluppo del progetto Cantine Gusto&Passione, così come l’integrazione di nuove referenze Salumi e Formaggi Gusto&Passione, Selezione Slow Food Italia, e un incremento complessivo del 10% delle referenze mdd.