Dm accelera sulla strada della digitalizzazione

Non solo processi di gestione interna dell’azienda e commercio elettronico. Le strade della digitalizzazione sono molteplici, accomunate dall’obiettivo di fare efficienza per aumentare la produttività e difendere i margini in una fase di crescente competizione sul fronte dell’offerta.

Uno degli ultimi esempi arriva da dm drogerie markt, tra le principali catene commerciali europee di prodotti per la cura della persona e della casa, che ha confermato la partnership con ShopFully, tech company italiana attiva nel drive-to-store, indicando come obiettivo dell’accordo il rafforzamento della distribuzione digitale del volantino per aumentare il traffico nei 56 punti di vendita del retailer in Italia.

Risultati ottenuti

La collaborazione tra i due operatori, iniziata nel 2018, ha prodotto risultati positivi nel primo trimestre dell’anno, con un aumento di visite in negozio nell’ordine del 33% tra gli utenti coinvolti nell’attività fatta da ShopFully rispetto all’ultimo trimestre del 2020.

Al centro delle attività pianificate per i prossimi mesi, grazie alla piattaforma tecnologica della tech company, c’è l’utilizzo dei tre marketplace di ShopFully (DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile) e di tutti i canali digitali, per raggiungere il 100% dei responsabili di acquisto geolocalizzati vicino ai negozi fisici del retailer.

Nel documento che annuncia il rinnovo della partnership, dm drogerie markt sottolinea la capacità di ShopFully nel fornire dati e insight rilevanti sulle iniziative svolte, in particolare riguardo le visite nello store.